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Лига чемпионов
17 мая 2023, 22:20 |
695
1

Рекорд легендарного Фергюсона побит. Анчелотти проводит 191-й матч в ЛЧ

«Реал», под руководством итальянца, играет ответный матч с «Манчестер Сити» в 1/2 финала ЛЧ

17 мая 2023, 22:20 |
695
1
Рекорд легендарного Фергюсона побит. Анчелотти проводит 191-й матч в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

Этот поединок стал для наставника мадридской команды Карло Анчелотти 191-м. 63-летний итальянец побил рекорд соревнований, принадлежавший легендарному Сэру Алексу Фергюсону, у которого 190 игр в главном еврокубковом клубном турнире.

Первая встреча между «горожанами» и «слиовчными» на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Реал».

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Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов рекорд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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luceorius
 А за виграшами ЛЧ ще торік стало 4 : 2 на користь Анчелотті.
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