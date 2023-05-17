Рекорд легендарного Фергюсона побит. Анчелотти проводит 191-й матч в ЛЧ
«Реал», под руководством итальянца, играет ответный матч с «Манчестер Сити» в 1/2 финала ЛЧ
В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».
Этот поединок стал для наставника мадридской команды Карло Анчелотти 191-м. 63-летний итальянец побил рекорд соревнований, принадлежавший легендарному Сэру Алексу Фергюсону, у которого 190 игр в главном еврокубковом клубном турнире.
Первая встреча между «горожанами» и «слиовчными» на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Реал».
Carlo Ancelotti has now managed the most games in Champions League history 👏 pic.twitter.com/4lfilG41Nw— GOAL (@goal) May 17, 2023
Carlo Ancelotti—191— B/R Football (@brfootball) May 17, 2023
Sir Alex Ferguson—190
Ancelotti becomes the all-time leader in Champions League games managed 🤨 pic.twitter.com/Mn1rAWnqxP
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