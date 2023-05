Рекорд легендарного Фергюсона побит. Анчелотти проводит 191-й матч в ЛЧ

В среду, 17 мая, проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Реал».

Этот поединок стал для наставника мадридской команды Карло Анчелотти 191-м. 63-летний итальянец побил рекорд соревнований, принадлежавший легендарному Сэру Алексу Фергюсону, у которого 190 игр в главном еврокубковом клубном турнире.

Первая встреча между «горожанами» и «слиовчными» на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:1.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» – «Реал».

Carlo Ancelotti has now managed the most games in Champions League history 👏 pic.twitter.com/4lfilG41Nw