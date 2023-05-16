17 мая на «Этихаде» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» будет принимать мадридский «Реал». Первая встреча в Испании завершилась со счетом 1:1.

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому

Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Статистика встреч между этими клубами дает равенство. По 4 победы плюс три ничьих в 11 сыгранных матчах. В Англии «Реал» пока не побеждал, в среду это также будет сделать довольно проблематично. Есть большая вероятность, что победитель противостояния этого сезона будет определен в дополнительное время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал».