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Лига чемпионов
16 мая 2023, 17:35 | Обновлено 16 мая 2023, 17:36
199
0

Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится 17 мая в 22:00 по Киеву

16 мая 2023, 17:35 | Обновлено 16 мая 2023, 17:36
199
0
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая на «Этихаде» пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» будет принимать мадридский «Реал». Первая встреча в Испании завершилась со счетом 1:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому

Манчестер Сити – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Статистика встреч между этими клубами дает равенство. По 4 победы плюс три ничьих в 11 сыгранных матчах. В Англии «Реал» пока не побеждал, в среду это также будет сделать довольно проблематично. Есть большая вероятность, что победитель противостояния этого сезона будет определен в дополнительное время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал».

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Источник Sport.ua
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