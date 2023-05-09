Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
В пятерку попали Анчелотти, Клопп и Зидан
Авторитетное издание Goal составило рейтинг топ-10 лучших футбольных тренеров в XXI веке.
Первое место занял действующий наставник английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. На второй строчке расположился легендарный Сэр Алекс Фергюсон. Тройку замкнул коуч «Реала» Карло Анчелотти.
4-е место осталось за тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, а на пятом расположился Зинедин Зидан, который взял с мадридским «Реалом» 3 Лиги чемпионов.
Интересно, что Особенный, а точнее Жозе Моуриньо, занял только 6-ю позицию в этом рейтинге.
Топ-10 тренеров в XXI веке по версии Goal
- Пеп Гвардиола;
- Сэр Алекс Фергюсон;
- Карло Анчелотти;
- Юрген Клопп;
- Зинедин Зидан;
- Жозе Моуринью;
- Диего Симеоне;
- Висенте дель Боске;
- Луис Энрике;
- Антонио Конте.
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