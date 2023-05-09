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09 мая 2023, 20:50 | Обновлено 09 мая 2023, 21:00
2281
2

Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века

В пятерку попали Анчелотти, Клопп и Зидан

09 мая 2023, 20:50 | Обновлено 09 мая 2023, 21:00
2281
2
Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века
GOAL

Авторитетное издание Goal составило рейтинг топ-10 лучших футбольных тренеров в XXI веке.

Первое место занял действующий наставник английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. На второй строчке расположился легендарный Сэр Алекс Фергюсон. Тройку замкнул коуч «Реала» Карло Анчелотти.

4-е место осталось за тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, а на пятом расположился Зинедин Зидан, который взял с мадридским «Реалом» 3 Лиги чемпионов.

Интересно, что Особенный, а точнее Жозе Моуриньо, занял только 6-ю позицию в этом рейтинге.

Топ-10 тренеров в XXI веке по версии Goal

  1. Пеп Гвардиола;
  2. Сэр Алекс Фергюсон;
  3. Карло Анчелотти;
  4. Юрген Клопп;
  5. Зинедин Зидан;
  6. Жозе Моуринью;
  7. Диего Симеоне;
  8. Висенте дель Боске;
  9. Луис Энрике;
  10. Антонио Конте.
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Алекс Фергюсон Жозе Моуриньо Пеп Гвардиола Юрген Клопп Карло Анчелотти Зинедин Зидан Висенте Дель Боске Диего Симеоне Луис Энрике Антонио Конте лучший тренер
Источник Goal.com
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