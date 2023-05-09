Не Фергюсон, а Моуриньо – шестой. Определен лучший тренер XXI века

Авторитетное издание Goal составило рейтинг топ-10 лучших футбольных тренеров в XXI веке.

Первое место занял действующий наставник английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. На второй строчке расположился легендарный Сэр Алекс Фергюсон. Тройку замкнул коуч «Реала» Карло Анчелотти.

4-е место осталось за тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, а на пятом расположился Зинедин Зидан, который взял с мадридским «Реалом» 3 Лиги чемпионов.

Интересно, что Особенный, а точнее Жозе Моуриньо, занял только 6-ю позицию в этом рейтинге.

Топ-10 тренеров в XXI веке по версии Goal