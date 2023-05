Источник: одноклубник Зинченко летом перейдет в немецкий Байер

30-летний хавбек Гранит Джака покинет лондонский «Арсенал» в конце сезона, так как нет переговоров о новом соглашении игрока с канонирами.

Леверкузенский Байер ведет предварительные переговоры о подписании швейцарского футболиста, одноклубника украинца Александра Зинченко, за 15 млн евро. Ожидается, что контракт будет подписан до июня 2027 года.

В текущем сезоне Джака сыграл за «Арсенал» 45 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

Granit Xhaka, set to leave Arsenal at the end of the season. No negotiations over new deal and plan to part ways in June. 🚨⚪️🔴 #AFC



Bayer Leverkusen are in advanced talks to sign him — €15m fee.



Understand personal terms are almost agreed over four year deal — June 2027. pic.twitter.com/0MlyJwNwhm