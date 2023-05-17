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Англия
17 мая 2023, 02:59 | Обновлено 17 мая 2023, 03:19
27
0

Источник: одноклубник Зинченко летом перейдет в немецкий Байер

Хавбек Гранит Джака покинет лондонский «Арсенал» в конце сезона

17 мая 2023, 02:59 | Обновлено 17 мая 2023, 03:19
27
0
Источник: одноклубник Зинченко летом перейдет в немецкий Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

30-летний хавбек Гранит Джака покинет лондонский «Арсенал» в конце сезона, так как нет переговоров о новом соглашении игрока с канонирами.

Леверкузенский Байер ведет предварительные переговоры о подписании швейцарского футболиста, одноклубника украинца Александра Зинченко, за 15 млн евро. Ожидается, что контракт будет подписан до июня 2027 года.

В текущем сезоне Джака сыграл за «Арсенал» 45 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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Источник Фабрицио Романо
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