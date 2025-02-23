И на том спасибо. Известна оценка Зинченко за матч с Вест Хэмом

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Вест Хэмом».

Встреча на Эмирейтс в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сенсационно уступили со счетом 0:1.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 56-й минуте, результативными действиями не отличился. Украинец вышел на поле в рамках АПЛ впервые с 15 января. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6.8 из 10 возможных баллов, WhoScored же дал Александру оценку 6.3 балла. Лучшим игроком встречи по версии обоих порталов стал английский защитник гостей Аарон Ван-Биссака. На его счету 1ассист и оценки 8.0 и 8.4 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» потерпел фиаско в лондонском дерби.