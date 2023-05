Идет за 3 трофеем в Риме. Свентек обыграла Векич и вышла в четвертьфинал

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В 4-м раунде соревнований полька в двух сетах выиграла у Донны Векич (Хорватия, WTA 24) за 1 час и 36 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Донна Векич (Хорватия) [21] – 6:3, 6:4

За матч Свентек отдала всего 1 подачу.

Это была четвертая встреча девушек. Ига выиграла все матчи.

В четвертьфинале тысячника в столице Италии первая ракетка сыграет с Еленой Рыбакиной (WTA 6) из Казахстана. В текущем сезоне Свентек проиграла казахстанке 2 поединка.

В 2021 и 2022 году Ига брала титулы на кортах Рима.

Getting it done 👉@iga_swiatek moves into another quarterfinal in Rome, defeating Vekic 6-3, 6-4. #IBI23 pic.twitter.com/ENSjca5KWP — wta (@WTA) May 16, 2023

Grab the 🍿



Drop your thoughts on this one 🤌#IBI23 pic.twitter.com/WrS6R89Uef — wta (@WTA) May 16, 2023