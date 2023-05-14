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Чемпионат Испании
Эспаньол
14.05.2023 22:00 – FT 2 : 4
Барселона
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Испания
14 мая 2023, 23:59 | Обновлено 15 мая 2023, 00:53
872
1

Барселона выиграла каталонское дерби и досрочно стала чемпионом Испании

За 4 тура до конца «Барса» имеет 85 очков и опережает «Реал» на 14 баллов

14 мая 2023, 23:59 | Обновлено 15 мая 2023, 00:53
872
1
Барселона выиграла каталонское дерби и досрочно стала чемпионом Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании 2022/23.

У «Барселоны» забили Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски (дубль). У «Эспаньола» отличились Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» за 4 тура до конца турнира имеет 85 очков и опережает «Реал» на 14 баллов, что делает каталонский клуб недосягаемым.

«Барса» завоевала чемпионский титул 27-й раз в истории, а у «Реала» – 35 трофеев в испанской Ла Лиге.

Ла Лига. 34-й тур, 14 мая

Эспаньол – Барселона – 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Эспаньол).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Бальде (Барселона).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник Sport.ua
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avk2307
Браво  Чемпіони!!!
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