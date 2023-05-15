Эспаньол – Барселона – 2:4. Чемпионский перформанс. Видео голов и обзор
Каталонский клуб завоевал главный трофей Ла Лиги в 27-й раз в истории
В матче 34-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании 2022/23.
У «Барселоны» забили Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски (дубль). У «Эспаньола» отличились Хавьер Пуадо и Хоселу.
«Барселона» за 4 тура до конца турнира имеет 85 очков и опережает «Реал» на 14 баллов, что делает каталонский клуб недосягаемым. «Барса» завоевала чемпионский титул 27-й раз в истории, а у «Реала» – 35 трофеев в испанской Ла Лиге.
Ла Лига. 34-й тур, 14 мая
Эспаньол – Барселона – 2:4
Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 – Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53.
События матча
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