Испания14 мая 2023, 04:55 | Обновлено 14 мая 2023, 05:20
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Ему устроили почетный коридор. Известный испанский арбитр завершил карьеру
Антонио Матеу Лаос больше не будет обслуживать матчи испанского чемпионата
14 мая 2023, 04:55 | Обновлено 14 мая 2023, 05:20
41
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Известный испанский арбитр Антонио Матеу Лаос завершил карьеру.
Футболисты «Осасуны» устроили почетный коридор для 46-летнего рефери после окончания матча.
Команда из Памплоны выиграла у «Альмерии» (3:1) в матче 34-го тура Ла Лиги (3:1)
В следующем сезоне Матеу Лаос не будет работать главным арбитром испанского чемпионата.
Osasuna gave Antonio Mateu Lahoz, who's in his final season as a LaLiga referee, a guard of honor after their match against Almería.— ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2023
Respect 🤝 pic.twitter.com/zvvdS1ZUAX
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