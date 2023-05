Ему устроили почетный коридор. Известный испанский арбитр завершил карьеру

Известный испанский арбитр Антонио Матеу Лаос завершил карьеру.

Футболисты «Осасуны» устроили почетный коридор для 46-летнего рефери после окончания матча.

Команда из Памплоны выиграла у «Альмерии» (3:1) в матче 34-го тура Ла Лиги (3:1)

В следующем сезоне Матеу Лаос не будет работать главным арбитром испанского чемпионата.

