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Осасуна
13.05.2023 17:15 – FT 3 : 1
Альмерия
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Испания
14 мая 2023, 04:55 | Обновлено 14 мая 2023, 05:20
41
0

Ему устроили почетный коридор. Известный испанский арбитр завершил карьеру

Антонио Матеу Лаос больше не будет обслуживать матчи испанского чемпионата

14 мая 2023, 04:55 | Обновлено 14 мая 2023, 05:20
41
0
Ему устроили почетный коридор. Известный испанский арбитр завершил карьеру
Twitter

Известный испанский арбитр Антонио Матеу Лаос завершил карьеру.

Футболисты «Осасуны» устроили почетный коридор для 46-летнего рефери после окончания матча.

Команда из Памплоны выиграла у «Альмерии» (3:1) в матче 34-го тура Ла Лиги (3:1)

В следующем сезоне Матеу Лаос не будет работать главным арбитром испанского чемпионата.

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Антонио Матеу Лаос завершение карьеры чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна Альмерия видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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