Без Остапенко и Киз. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США) определены пары 1/4 финала. 4 апреля в 18:00 стартуют встречи 4-го раунда.

Вторая сеяная и чемпионка Aus Open 2025 Мэдисон Киз покинула соревнований, проиграв Анне Калинской. «Нейтралка» далее встретится с Софией Кенин, которая прошла Дарью Касаткину.

Первая ракетка турнира Джессика Пегула разобралась с Айлой Томлянович. Далее ей предстоит встреча с Даниэль Коллинз. Коллинз, которая стала чемпионкой на этих кортах в 2024 году, оказалась сильнее Алены Остапенко.

Олимпийская чемпионка 2024 Чжэн Циньвень выбила Элизе Мертенс. Следующей соперницей китаянки будет Екатерина Александрова.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Аманда Анисимова и Эмма Наварро. Аманда одолела Юлию Путинцеву, а Эмма справилась с Эшлин Крюгер.

WTA 500 Чарльстон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2

Алена Остапенко [11] – Даниэль Коллинс [7] – 5:7, 3:6

Чжэн Циньвень [3] – Элизе Мертенс [13] – 6:3, 3:6, 6:3

Екатерина Александрова [9] – Диана Шнайдер [6] – 6:2, 6:1

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [8] – Юлия Путинцева [10] – 6:4, 6:4

Эшлин Крюгер [15] – Эмма Наварро [4] – 6:4, 4:6, 2:6

Дарья Касаткина [5] – София Кенин – 3:6, 6:7 (7:9)

Анна Калинская [14] – Мэдисон Киз [2] – 6:2, 6:4

WTA 500 Чарльстон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7]

Чжэн Циньвень [3] – Екатерина Александрова [9]

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4]

София Кенин – Анна Калинская [14]