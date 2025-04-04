Без Остапенко и Киз. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Уже 4 апреля пройдут поединки четвертого раунда и будут определены пары 1/2 финала
На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США) определены пары 1/4 финала. 4 апреля в 18:00 стартуют встречи 4-го раунда.
Вторая сеяная и чемпионка Aus Open 2025 Мэдисон Киз покинула соревнований, проиграв Анне Калинской. «Нейтралка» далее встретится с Софией Кенин, которая прошла Дарью Касаткину.
Первая ракетка турнира Джессика Пегула разобралась с Айлой Томлянович. Далее ей предстоит встреча с Даниэль Коллинз. Коллинз, которая стала чемпионкой на этих кортах в 2024 году, оказалась сильнее Алены Остапенко.
Олимпийская чемпионка 2024 Чжэн Циньвень выбила Элизе Мертенс. Следующей соперницей китаянки будет Екатерина Александрова.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Аманда Анисимова и Эмма Наварро. Аманда одолела Юлию Путинцеву, а Эмма справилась с Эшлин Крюгер.
WTA 500 Чарльстон. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2
Алена Остапенко [11] – Даниэль Коллинс [7] – 5:7, 3:6
Чжэн Циньвень [3] – Элизе Мертенс [13] – 6:3, 3:6, 6:3
Екатерина Александрова [9] – Диана Шнайдер [6] – 6:2, 6:1
Нижняя часть сетки
Аманда Анисимова [8] – Юлия Путинцева [10] – 6:4, 6:4
Эшлин Крюгер [15] – Эмма Наварро [4] – 6:4, 4:6, 2:6
Дарья Касаткина [5] – София Кенин – 3:6, 6:7 (7:9)
Анна Калинская [14] – Мэдисон Киз [2] – 6:2, 6:4
WTA 500 Чарльстон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7]
Чжэн Циньвень [3] – Екатерина Александрова [9]
Нижняя часть сетки
Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4]
София Кенин – Анна Калинская [14]
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