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  4. Без Остапенко и Киз. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
WTA
04 апреля 2025, 17:48 |
216
0

Без Остапенко и Киз. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне

Уже 4 апреля пройдут поединки четвертого раунда и будут определены пары 1/2 финала

04 апреля 2025, 17:48 |
216
0
Без Остапенко и Киз. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США) определены пары 1/4 финала. 4 апреля в 18:00 стартуют встречи 4-го раунда.

Вторая сеяная и чемпионка Aus Open 2025 Мэдисон Киз покинула соревнований, проиграв Анне Калинской. «Нейтралка» далее встретится с Софией Кенин, которая прошла Дарью Касаткину.

Первая ракетка турнира Джессика Пегула разобралась с Айлой Томлянович. Далее ей предстоит встреча с Даниэль Коллинз. Коллинз, которая стала чемпионкой на этих кортах в 2024 году, оказалась сильнее Алены Остапенко.

Олимпийская чемпионка 2024 Чжэн Циньвень выбила Элизе Мертенс. Следующей соперницей китаянки будет Екатерина Александрова.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Аманда Анисимова и Эмма Наварро. Аманда одолела Юлию Путинцеву, а Эмма справилась с Эшлин Крюгер.

WTA 500 Чарльстон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2
Алена Остапенко [11] – Даниэль Коллинс [7] – 5:7, 3:6

Чжэн Циньвень [3] – Элизе Мертенс [13] – 6:3, 3:6, 6:3
Екатерина Александрова [9] – Диана Шнайдер [6] – 6:2, 6:1

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [8] – Юлия Путинцева [10] – 6:4, 6:4
Эшлин Крюгер [15] – Эмма Наварро [4] – 6:4, 4:6, 2:6

Дарья Касаткина [5] – София Кенин – 3:6, 6:7 (7:9)
Анна Калинская [14] – Мэдисон Киз [2] – 6:2, 6:4

WTA 500 Чарльстон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7]
Чжэн Циньвень [3] – Екатерина Александрова [9]

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4]
София Кенин – Анна Калинская [14]

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WTA Чарльстон Айла Томлянович Джессика Пегула Юлия Путинцева Мэдисон Киз Дарья Касаткина Екатерина Александрова Анна Калинская Аманда Анисимова София Кенин Даниэль Коллинз Элизе Мертенс Эмма Наварро Алена Остапенко Эшлин Крюгер Чжэн Циньвень Диана Шнайдер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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