Кто заменит Пушича? Степаненко выбрал нового тренера для Шахтера
Тарас советует руководству «горняков» обратить внимание на Турана
Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.
– Я видел эту информацию, но не спрашивал у тренера.
Если бы он попал в «Шахтер», я был бы очень рад. Это на 100% хороший человек. Молодой тренер, дающий хороший результат, был большим футболистом, игравшим в лучших командах Европы. Почему нет?
Брали же Фонсеку, Де Дзерби – это тоже молодые тренеры. Они тоже делали свои первые шаги не в очень больших командах.
Почему бы не попробовать человека, который в Турции с небольшим клубом борется с еврокубками.
– Рекомендация «Шахтеру» от Степаненко – обратить внимание на Турана?
- Да, конечно. Если писали, то он, возможно, есть в каком-нибудь списке. Это же откуда-то взялось, – сказал Степаненко.
Ранее Тарас Степаненко отреагировал на заявление Пушича о том, что клуб не выиграет УПЛ
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