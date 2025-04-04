Кто заменит Пушича? Степаненко выбрал нового тренера для Шахтера

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.

– Я видел эту информацию, но не спрашивал у тренера.

Если бы он попал в «Шахтер», я был бы очень рад. Это на 100% хороший человек. Молодой тренер, дающий хороший результат, был большим футболистом, игравшим в лучших командах Европы. Почему нет?

Брали же Фонсеку, Де Дзерби – это тоже молодые тренеры. Они тоже делали свои первые шаги не в очень больших командах.

Почему бы не попробовать человека, который в Турции с небольшим клубом борется с еврокубками.

– Рекомендация «Шахтеру» от Степаненко – обратить внимание на Турана?

- Да, конечно. Если писали, то он, возможно, есть в каком-нибудь списке. Это же откуда-то взялось, – сказал Степаненко.

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