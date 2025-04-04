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  4. Кто заменит Пушича? Степаненко выбрал нового тренера для Шахтера
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 17:24 |
1795
5

Кто заменит Пушича? Степаненко выбрал нового тренера для Шахтера

Тарас советует руководству «горняков» обратить внимание на Турана

04 апреля 2025, 17:24 |
1795
5
Кто заменит Пушича? Степаненко выбрал нового тренера для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко посоветовал руководству «горняков» пригласить Арду Турана на должность главного тренера команды.

– Я видел эту информацию, но не спрашивал у тренера.

Если бы он попал в «Шахтер», я был бы очень рад. Это на 100% хороший человек. Молодой тренер, дающий хороший результат, был большим футболистом, игравшим в лучших командах Европы. Почему нет?

Брали же Фонсеку, Де Дзерби – это тоже молодые тренеры. Они тоже делали свои первые шаги не в очень больших командах.

Почему бы не попробовать человека, который в Турции с небольшим клубом борется с еврокубками.

– Рекомендация «Шахтеру» от Степаненко – обратить внимание на Турана?

- Да, конечно. Если писали, то он, возможно, есть в каком-нибудь списке. Это же откуда-то взялось, – сказал Степаненко.

Ранее Тарас Степаненко отреагировал на заявление Пушича о том, что клуб не выиграет УПЛ

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Тарас Степаненко Марино Пушич Арда Туран чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Шахтер Донецк назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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serhiy
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+2
MaximusOne
А може вже запросити готового тренера, а не перспективного, нє не варіант ? 
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0
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😼
Йовичевич з ним принаймі були результати
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-1
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