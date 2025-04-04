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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Он сказал такие вещи... Задело. Я немного пустил слезу»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 16:46 |
729
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Он сказал такие вещи... Задело. Я немного пустил слезу»

Легендарный полузащитник вспомнил, как прощался с командой

04 апреля 2025, 16:46 |
729
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Он сказал такие вещи... Задело. Я немного пустил слезу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своем уходе из донецкого «Шахтера». Футболист вспомнил слова Валерия Бондаря перед последним матчем за «горняков».

– Прощание с командой, с менеджментом все видели в социальных сетях. Что осталось за кадром? Может быть, чего никто так и не увидел?

– За кадром только осталось то, что меня спросили: «Если ты хочешь уйти, то мы тебе поможем, если нет – оставайся в команде до лета. Борися за попадание в состав». То есть, все было хорошо.

Я 15 лет в команде, очень уважаю «Шахтер». Команда для меня многое сделала, поэтому я ушел из клуба в теплых отношениях со всеми. Спасибо президенту, руководству, ребятам.

Всё было нормально, никаких скандалов, ничего не было. Я просто сказал: «Я не тот человек, который может сидеть на замене, это мне не нравится. Давайте я просто уйду, чтобы я не мучил ни себя, ни вас, ни команду и спокойно пошел и поиграл в футбол».

– Мы вспоминаем, что Сикан плакал, когда уходил. С твоей стороны сентиментов мы не видели. Это потому, что ты заранее приготовил себя?

– Перед игрой (с «Боруссией» Дортмунд – прим.) Валера Бондарь сказал пару слов, оно меня так задело, я немного пустил слезу, а потом, когда прощались, уже как-то… Честно, я думал, что буду плакать, но как-то оно… Я перед этим немного понял, а потом уже как-то немного понял, а потом уж как-то немного.

Я еще летом хотел уйти, просился, но президент сказал, что нет, впереди Лига чемпионов, ты поможешь. В итоге я сыграл, не играя в чемпионате Украины, с «Аталантой» (0:3), борющейся за чемпионство в Италии борется, они прошлись по нам катком. В общем, это все мои матчи в Лиге Чемпионов.

Скажем так, я к этому готовился, сам хотел уйти, все обдумывал и эмоции, когда я действительно ушел, уже были не столь сильными, не такими тревожными.

- А что Валера Бондарь что сказал, чем довел тебя до слез?

– Он просто сказал: «Сыграем, сегодня последний матч Тараса, нашего капитана». Все знали, что я уйду. Мне было приятно. Это мой клуб, он всегда для меня останется моим клубом. Поэтому я немного пустил слезу перед игрой, поэтому после игры не было сил, – сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Валерий Бондарь
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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