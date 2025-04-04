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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я еще хочу играть в футбол. В Шахтере я этого не делал»
Турция
04 апреля 2025, 12:02 |
427
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я еще хочу играть в футбол. В Шахтере я этого не делал»

Полузащитник «Эюпспора» рассказал, почему оставил «Шахтер»

04 апреля 2025, 12:02 |
427
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я еще хочу играть в футбол. В Шахтере я этого не делал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко рассказал, почему покинул донецкий «Шахтер»:

«Если брать спортивную составляющую, то я еще хочу играть в футбол, а в «Шахтере» я этого не делал. Я очень мало играл, практически не играл, поэтому я для себя решил, что нужно что-то менять, если мне не дают больше времени играть.

Лучше на то время, когда меня выпускали для галочки, чтобы молодые ребята играли. Я думаю, для них это больше будет мотивирующее и больше принесет пользы, чем мне, когда я сижу на замене, у меня нет эмоций, потому что я не играю в футбол. Поэтому я решил, что будет лучше что-то попробовать новое».

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Тарас Степаненко Эюпспор Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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