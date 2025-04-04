Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я еще хочу играть в футбол. В Шахтере я этого не делал»

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко рассказал, почему покинул донецкий «Шахтер»:

«Если брать спортивную составляющую, то я еще хочу играть в футбол, а в «Шахтере» я этого не делал. Я очень мало играл, практически не играл, поэтому я для себя решил, что нужно что-то менять, если мне не дают больше времени играть.

Лучше на то время, когда меня выпускали для галочки, чтобы молодые ребята играли. Я думаю, для них это больше будет мотивирующее и больше принесет пользы, чем мне, когда я сижу на замене, у меня нет эмоций, потому что я не играю в футбол. Поэтому я решил, что будет лучше что-то попробовать новое».