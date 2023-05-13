Реал минимально одолел Хетафе, Вильярреал деклассировал Атлетик
«Осасуна» в домашних станах разобралась с «Альмерией»
Состоялись еще три матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мадридский «Реал» минимально одолел «Хетафе», как минимум до завтра опередив в турнирной таблице «Атлетико».
«Осасуна» в домашних станах разобралась с «Альмерией», «Вильярреал» деклассировал «Атлетик».
Чемпионат Испании. 34-й тур
«Реал» Мадрид – «Хетафе» – 1:0
Гол: Асенсио (70).
«Осасуна» – «Альмерия» – 3:1
Голы: Будимир (46), Эз Абде (51), Мойсес Гомес (81) – Лазаро (90+2).
«Вильярреал» – «Атлетик» – 5:1
Голы: Алекс Баэна (24, 90), Джексон (37, 50), автогол Паредес (61) – пенальти Сансет (45).
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