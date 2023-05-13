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Чемпионат Испании
Вильярреал
13.05.2023 19:30 – FT 5 : 1
Атлетик
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Испания
13 мая 2023, 23:55 |
135
0

Реал минимально одолел Хетафе, Вильярреал деклассировал Атлетик

«Осасуна» в домашних станах разобралась с «Альмерией»

13 мая 2023, 23:55 |
135
0
Реал минимально одолел Хетафе, Вильярреал деклассировал Атлетик
ФК Реал Мадрид. Марко Асенсио

Состоялись еще три матча 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мадридский «Реал» минимально одолел «Хетафе», как минимум до завтра опередив в турнирной таблице «Атлетико».

«Осасуна» в домашних станах разобралась с «Альмерией», «Вильярреал» деклассировал «Атлетик».

Чемпионат Испании. 34-й тур

«Реал» Мадрид – «Хетафе» – 1:0
Гол: Асенсио (70).

«Осасуна» – «Альмерия» – 3:1
Голы: Будимир (46), Эз Абде (51), Мойсес Гомес (81) – Лазаро (90+2).

«Вильярреал» – «Атлетик» – 5:1
Голы: Алекс Баэна (24, 90), Джексон (37, 50), автогол Паредес (61) – пенальти Сансет (45).

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Источник Sport.ua
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