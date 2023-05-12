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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
13.05.2023 22:00 - : -
Хетафе
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Испания
12 мая 2023, 13:30 |
62
0

Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 мая в 22:00 по Киеву

12 мая 2023, 13:30 |
62
0
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 34-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Хетафе». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Клуб вполне может чуть ли не отмахнуться от этого поединка. Мотивация у него есть на другое противостояние - этот матч приходится аккурат между 2-мя полуфиналами Лиги чемпионов. 9-го мая галактикос принимали на этом же поле Манчестер Сити. И с англичанами Пепа Гвардиолы получилось выдать более-менее равный матч, но он принес только ничью 1:1. И уже в следующую среду играть решающий, ответный поединок, на Туманном Альбионе. На внутренней арене давно нет особенной борьбы. Суперкубок, а потом и Примеру, без особых вариантов проиграли Барселоне. А потом и Атлетико дали себя обойти. Правда, есть и оговорки - частичный реванш получилось взять на Камп Ноу, разгромной победой в полуфинале Копы дель Рей. В прошлую субботу прошел решающий мяч за кубок, против Осасуны. Минимального преимущества хватило, чтобы выиграть Копу дель Рей и немного компенсировав неудачи титулом. В итоге только хочется снова обойти матрасников, но тут еще их осечка нужна.

Хетафе

Команда после уходя Пепе Бордаласа сменила борьбу за еврокубки на другие противостояния. Синие в прошлом сезоне смогли набрать ровно достаточно очков, чтобы гарантировать себе выживание в Примере. В целом, примерно по такому же сценарию подмадридцы проводили и нынешнюю темпораду. Но провальные результаты апреля привели к тому, что с должностью простился Кике Санчес Флорес, что был год назад спасителем. Решение было связано с тем, что был шанс вернуть на пост Бордаласа - ну как таким не воспользоваться? Пеп, правда, провалил повторный дебют, причем прямому конкуренту, Эспаньолу. Но в следующем туре, за счет единственного гола Унала (Энес, реализовав пенальти, забил уже в 14-й раз в этом сезоне), получилось на своем поле обыграть крепкую, но уже ни за что не сражающуюся Сельту.

Статистика личных встреч

Хетафе недавно кряду выдал победу и ничью с грандом. Но оба крайних очных матча выиграл Реал.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сливочные выиграют, причем легко. Но они то ли не хотят, то ли не особенно и могут проявить себя в Ла Лиге. Ставим на победу гостей при форе +1 гол (коэффициент - 1,96).

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Реал - Хетафе Реал Мадрид Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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