13.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Испания14 мая 2023, 01:39 | Обновлено 14 мая 2023, 01:54
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ВИДЕО. Асенсио принес Реалу победу над Хетафе. Галактикос – на 2-й позиции
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании
14 мая 2023, 01:39 | Обновлено 14 мая 2023, 01:54
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В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард галактикос Марко Асенсио на 70-й минуте.
«Реал» опередил «Атлетико» и занимает второе место в Ла Лиге (71 и 69 очков соответственно), позади «Барселоны» (82).
«Хетафе» ведет напряженную борьбу за выживание (18-я позиция, 34 очка).
Ла Лига. 34-й тур, 13 мая
Реал – Хетафе – 1:0
Гол: Асенсио, 70.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Асенсио, 70 мин
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
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