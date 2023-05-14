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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
13.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Хетафе
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Испания
14 мая 2023, 01:39 | Обновлено 14 мая 2023, 01:54
27
0

ВИДЕО. Асенсио принес Реалу победу над Хетафе. Галактикос – на 2-й позиции

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании

14 мая 2023, 01:39 | Обновлено 14 мая 2023, 01:54
27
0
ВИДЕО. Асенсио принес Реалу победу над Хетафе. Галактикос – на 2-й позиции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард галактикос Марко Асенсио на 70-й минуте.

«Реал» опередил «Атлетико» и занимает второе место в Ла Лиге (71 и 69 очков соответственно), позади «Барселоны» (82).

«Хетафе» ведет напряженную борьбу за выживание (18-я позиция, 34 очка).

Ла Лига. 34-й тур, 13 мая

Реал – Хетафе – 1:0

Гол: Асенсио, 70.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Асенсио, 70 мин

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Реал - Хетафе Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Марко Асенсио
Источник Sport.ua
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