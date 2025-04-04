Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты планируют выкупить звездного легионера. Придется солидно заплатить
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 17:04 |
1331
1

Карпаты планируют выкупить звездного легионера. Придется солидно заплатить

Бруниньо может стать футболистом «Карпат» на полноценной основе

04 апреля 2025, 17:04 |
1331
1
Карпаты планируют выкупить звездного легионера. Придется солидно заплатить
ФК Карпаты. Бруниньо

Руководство львовских «Карпат» рассматривает варианты выкупа бразильского полузащитника Бруниньо, ныне выступающего за «львов» на правах аренды. Об этом сообщил Виктор Вацко.

По информации источника, бразильский хавбек может остаться во львовском клубе на постоянной основе. Руководство «Карпат» рассматривает вариант выкупа 24-летнего футболиста в Атлетико Минейро за сумму около одного миллиона долларов.

Бруниньо присоединился к львовянам в сентябре 2024 года на правах аренды, рассчитанной до июня 2025-го.Бразильский полузащитник провел 17 матчей за Карпаты, у которых забил семь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Челси интересовались лидером клуба УПЛ

По теме:
Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»
Собослаи в ожидании. Игрок, который закрывал венгру рот, едет в Ливерпуль
Гол в первом тайме все решил. Оболонь переиграла Ингулец
Бруниньо Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Атлетико Минейро
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Зимние виды | 03 апреля 2025, 20:04 1
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии

Петтер Нортуг стремится выступить на ОИ-2026

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»
Футбол | 04 апреля 2025, 13:49 6
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У тебя еще молоко на губах не высохло»

Появилось еще одно видео общение звезды «Динамо» с болельщиками

Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Футбол | 04.04.2025, 02:35
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футбол | 03.04.2025, 16:42
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Футбол | 04.04.2025, 15:44
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Сума не виглядає фантастичною. Якщо гравець підходить, то можна і пошукати гроші
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
03.04.2025, 14:36 44
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
03.04.2025, 00:15
Бокс
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24
Бокс
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем