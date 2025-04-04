Карпаты планируют выкупить звездного легионера. Придется солидно заплатить

Руководство львовских «Карпат» рассматривает варианты выкупа бразильского полузащитника Бруниньо, ныне выступающего за «львов» на правах аренды. Об этом сообщил Виктор Вацко.

По информации источника, бразильский хавбек может остаться во львовском клубе на постоянной основе. Руководство «Карпат» рассматривает вариант выкупа 24-летнего футболиста в Атлетико Минейро за сумму около одного миллиона долларов.

Бруниньо присоединился к львовянам в сентябре 2024 года на правах аренды, рассчитанной до июня 2025-го.Бразильский полузащитник провел 17 матчей за Карпаты, у которых забил семь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

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