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  4. Собослаи в ожидании. Игрок, который закрывал венгру рот, едет в Ливерпуль
Англия
04 апреля 2025, 17:27 |
876
0

Собослаи в ожидании. Игрок, который закрывал венгру рот, едет в Ливерпуль

Арда Гюлер может переехать в Англию

04 апреля 2025, 17:27 |
876
0
Собослаи в ожидании. Игрок, который закрывал венгру рот, едет в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер летом может стать игроком «Ливерпуля».

Об этом сообщает издание CaughtOffside.

Арда Гюлер хочет получать больше игровой практики, и если «Реал» этого не обеспечит, то он готов рассматривать предложения.

В этом сезоне турецкий игрок 32 раза выходил на футбольное поле за мадридцев, но в итоге сыграл 1165 минут.

Напомним, что в матче сборных Венгрии и Турции (0:3) Доминик Собослаи имел конфликт с Ардой Гюлером. Собослаи намекнул, что игрок почти не играет в «Реале», а Гюлер закрыл венгру рот, намекая, что турки за два матча забили шесть голов в ворота венгров.

Интересно, если игроки станут одноклубниками.

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Александр Сильченко Источник: Caughtoffside
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