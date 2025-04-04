Собослаи в ожидании. Игрок, который закрывал венгру рот, едет в Ливерпуль

20-летний турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер летом может стать игроком «Ливерпуля».

Об этом сообщает издание CaughtOffside.

Арда Гюлер хочет получать больше игровой практики, и если «Реал» этого не обеспечит, то он готов рассматривать предложения.

В этом сезоне турецкий игрок 32 раза выходил на футбольное поле за мадридцев, но в итоге сыграл 1165 минут.

Напомним, что в матче сборных Венгрии и Турции (0:3) Доминик Собослаи имел конфликт с Ардой Гюлером. Собослаи намекнул, что игрок почти не играет в «Реале», а Гюлер закрыл венгру рот, намекая, что турки за два матча забили шесть голов в ворота венгров.

Интересно, если игроки станут одноклубниками.