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Чемпионат Европы
03 апреля 2025, 18:10 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:20
2539
1

В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол

Чеферин ждет завершения войны

03 апреля 2025, 18:10 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:20
2539
1
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин на Конгрессе организации сказал, что в данный момент российские клубы и сборные не вернутся к официальным матчам, однако это случится сразу после завершения войны в Украине.

«Я уже много раз говорил по поводу команд и сборных из россии. Могу повторить, чтобы не было сомнений. Возвращение россии случится после того, как закончится война», – сказал Чеферин.

Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года, однако сейчас и футбол, и российский спорт в целом, рассчитывают на помощь президента США Дональда Трампа, который может поспособствовать снятию дисквалификаций.

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Александер Чеферин российско-украинская война УЕФА конгресс УЕФА дисквалификация россии
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Iigor6583
Рашистським свинособакам не місце в цивилізованому світі. Хай грють в латпу з кремлівським злочинцем @уйлом.
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