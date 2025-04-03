В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
Чеферин ждет завершения войны
Президент УЕФА Александер Чеферин на Конгрессе организации сказал, что в данный момент российские клубы и сборные не вернутся к официальным матчам, однако это случится сразу после завершения войны в Украине.
«Я уже много раз говорил по поводу команд и сборных из россии. Могу повторить, чтобы не было сомнений. Возвращение россии случится после того, как закончится война», – сказал Чеферин.
Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года, однако сейчас и футбол, и российский спорт в целом, рассчитывают на помощь президента США Дональда Трампа, который может поспособствовать снятию дисквалификаций.
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