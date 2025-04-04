Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА оценили идею расширить чемпионат мира до 64 сборных
Чемпионат мира
04 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 17:32
548
1

В УЕФА оценили идею расширить чемпионат мира до 64 сборных

Чеферин выступает против

04 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 17:32
548
1
В УЕФА оценили идею расширить чемпионат мира до 64 сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин негативно оценил идею ФИФА расширить чемпионат мира до 64-х сборных, тогда как только недавно турнир уже расширили до 48 участников.

«Не понимаю, откуда это взялось. Откуда эта идея. Меня это удивило, и я думаю, что это плохая идея и для чемпионата мира, и для отбора в Европе», – сказал Чеферин.

В ФИФА заявили, что будут изучать эту идею.

На ЧМ-2026 сыграют 48 команд, от Европы будут учавствововать 16 сборных.

По теме:
Андрей Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА. Реакция болельщиков
Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико
УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро
УЕФА ФИФА Александер Чеферин чемпионат мира по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины
Футбол | 04 апреля 2025, 09:52 18
«Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины
«Меня понемногу списывают». Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» был расстроен из-за решения Сергея Реброва

Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Футбол | 04 апреля 2025, 02:35 8
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер

Осталось согласовать с клубами

Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Футбол | 04.04.2025, 15:44
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Бокс | 04.04.2025, 08:24
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Футбол | 03.04.2025, 17:08
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Avaksi
Та давайте усі 200 і без відбору
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
03.04.2025, 00:15
Бокс
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
Карл ФРОЧ: «Это конец жизни для этого боксера. Конец игры»
Карл ФРОЧ: «Это конец жизни для этого боксера. Конец игры»
02.04.2025, 23:13
Бокс
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 1
Футбол
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 14
Футбол
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 1
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем