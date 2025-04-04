Чемпионат мира04 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 17:32
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В УЕФА оценили идею расширить чемпионат мира до 64 сборных
Чеферин выступает против
04 апреля 2025, 17:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 17:32
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Президент УЕФА Александер Чеферин негативно оценил идею ФИФА расширить чемпионат мира до 64-х сборных, тогда как только недавно турнир уже расширили до 48 участников.
«Не понимаю, откуда это взялось. Откуда эта идея. Меня это удивило, и я думаю, что это плохая идея и для чемпионата мира, и для отбора в Европе», – сказал Чеферин.
В ФИФА заявили, что будут изучать эту идею.
На ЧМ-2026 сыграют 48 команд, от Европы будут учавствововать 16 сборных.
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