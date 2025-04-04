Арсенал снова не смог. Причины нестабильного сезона канониров

Спад «Манчестер Сити» стал одной из главных сенсаций текущего сезона английской Премьер-лиги. Команда, которая безуспешно боролась с «горожанами» за чемпионство в последние годы, наверняка, воспользовалась бы этим преимуществом. Но «Арсенал» не смог. По крайней мере, сейчас все выглядит именно так. Теоретически «канониры» еще остаются в чемпионской гонке, но для реальных шансов нужно, чтобы «Ливерпуль» провалил решающую часть сезона. Это маловероятно, учитывая, что «красные» вылетели со всех остальных турниров.

Наверное, нельзя сказать, что лондонцы проводят провальный сезон. Второе место в самой сильной лиге мира – это неплохой результат. Более того, Микель Артета может стать лишь третьим тренером в истории «Арсенала» после Герберта Чепмена и Арсена Венгера, при котором клуб финиширует на второй позиции три года подряд. Но вряд ли это кого-то утешит. У «канониров» была уникальная (возможно, единственная при Гвардиоле) возможность взять титул при спаде «Манчестер Сити», но они, скорее всего, упустили этот шанс.

Лондонцы занимают второе место в АПЛ по количеству побед (17) и являются второй лучшей командой по количеству поражений (3). Но в этом и заключается главная проблема – в том, что они везде вторые. С высокой долей вероятности «Арсенал» проиграет чемпионскую гонку «Ливерпулю». Это будет серьезный удар по Артете, учитывая, что он руководит командой с 2019 года, а Слот пришел лишь прошлым летом. Некоторые эксперты уже даже говорят, что, возможно, испанец достиг своего пика в лондонском клубе и дальше все пойдет на спад.

Есть очевидные причины того, почему сезон «Арсенала» складывается не лучшим образом. Одна из них – травмы. Это проблема многих команд, включая «Манчестер Сити», но нужно приспосабливаться к разным ситуациям. У «канониров» это не очень хорошо получается, поскольку у них по-прежнему нет равноценной замены ключевым игрокам. Лондонцы проиграли три матча в текущем сезоне Премьер-лиге, в двух из которых не играл Мартин Эдегор. Большой проблемой для «Арсенала» стал Букайо Сака, вернее, его травма. Англичанин брал на себя большой объем работы. Большинство атак строилось через него. Травма Букайо и малое количество результативных действий от Эдегора после травмы существенно повлияли на команду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака и Мартин Эдегор (справа)

В текущем сезоне Сака создает в среднем 1,34 потенциально голевых момента за игру. Это самый высокий показатель среди всех игроков из топ-5 лиг. Англичанин до сих пор является самым креативным игроком Европы, несмотря на то, что пропустил 12 матчей подряд в АПЛ. Через некоторое время вслед за ним в лазарет отправились Габриэль Жезус и Кай Хаверц. У обоих игроков серьезные повреждения и они уже не сыграют в этом сезоне. Кадровая ситуация в атаке лондонцев близка к критической. Да и не только в атаке. «Арсенал» занимает четвертое место среди всех команд Премьер-лиги по количеству дней, которые игроки провели в лазарете. Выше из топ-клубов располагается только «Тоттенхэм».

Эдегор в текущем сезоне проводит на поле на 28,2% меньше времени, чем в предыдущей кампании, Сака играет меньше на 41,1%. У Жезуса этот показатель составляет 44,6% игрового времени и он существенно поднимется к концу сезона, как и у Хаверца. Единственный, у кого значительно увеличилось игровое время – это Леандро Троссард. Бельгиец получает почти на 50% больше игрового времени, чем в прошлом сезоне. Он остается качественным и полезным игроком, который может закрыть несколько позиций, но 4 гола – не слишком высокий показатель. Рахим Стерлинг, который по идее должен был добавить глубины в составе, не принес никакой пользы. Глубины в атаке у «Арсенала» теперь нет вообще.

«Канониры» входят в топ-5 самых результативных команд АПЛ, но в целом они серьезно просели в атаке во второй половине сезона. С февраля они забивают в среднем 0,75 гола за матч, а до того было 2,04 мяча. То же самое касается и ударов. В первой половине сезона лондонцы реализовывали 14,9% ударов по воротам, а во второй – всего 4,9%. Все это привело к тому, что с февраля «Арсенал» набирает всего 1,25 очка за матч, хотя до того было по 2,08 балла за игру. «Канониры» пропустили 25 мячей в Премьер-лиге – лучший показатель среди всех команд. Но для побед нужно не только не пропускать, но и забивать, а у лондонцев сейчас в этом плане спад.

Еще одна проблема «Арсенала» – дисциплина. «Канониры» получают много удалений. Иногда они странные, иногда – спорные, но они есть. В текущем сезоне лондонцы получили уже 5 красных карточек – больше любой другой команды Премьер-лиги. Суммарно «Арсенал» провел 210 минут в меньшинстве в нынешней кампании АПЛ, что не могло не отразиться на результатах. В целом при Артете «канониры» получили 20 красных карточек. Это тоже самый высокий показатель в лиге с момента его назначения. Некоторые эксперты объясняют это молодостью, но у лондонцев не такая уж и молодая команда. Средний возраст состава «Арсенала» составляет 26,17 года. В списке самых молодых команд Премьер-лиги «канониры» занимают только 8-е место, так что определенный опыт у них есть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Парти, Микель Мерино и Юрриен Тимбер (слева направо)

Учитывая большое количество травмированных игроков у лондонцев, особенно в атаке, упреки в бездействии на трансферном рынке кажутся вполне обоснованными. «Арсенал» потратил приличные суммы на Микеля Мерино и Риккардо Калафьори, до того – на Юрриена Тимбера, Кая Хаверца и Деклана Райса. Все они – качественные игроки, которые приносят пользу команде. Но «канониры» не выполнили свою главную задачу на трансферном рынке – не подписали нападающего. Лондонцам действительно нужен центрфорвард. То, что в топ-10 лучших бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги нет ни одного игрока «Арсенала», свидетельствует о многом.

Травмы, спад эффективности в атаке и проблемы с дисциплиной – все это повлияло на результаты «канониров» в текущем сезоне. Если лондонцы снова финишируют на втором месте, это будет считаться провалом, поскольку в следующих сезонах соперники станут еще сильнее. «Манчестер Сити» обязательно вернется в борьбу за чемпионство, «Ливерпуль» выйдет на трансферный рынок, а «Челси» окрепнет. Возможно, и «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» смогут на что-то претендовать. Три сезона подряд «Арсенал» набирал все больше очков в среднем за матч. В нынешней кампании «канониры» набирают в среднем 2 балла за игру, что является худшим результатом за последние 3 года. У «канониров» спад, как и у еще трех клубов из «большой шестерки». Но все они будут перезагружаться и становиться сильнее. А вот «канониры», возможно, действительно уже достигли своего потолка.

Сергей ЗАВАЛКО