Названо условие, при котором Криштиану Роналду будет готов купить Валенсию

В испанских СМИ продолжают циркулировать слухи о готовности португальской звезды «Аль-Насра» Криштиану Роналду выкупить у сингапурского бизнесмена Питера Лима контрольный пакет акций испанской «Валенсии».

Публично Лим опроверг возможность продажи «Валенсии», однако в кулуарах поговаривают, что его хорошие отношения с Криштиану все-таки могут поспособствовать тому, что сделка будет осуществлена.

Впрочем, для потенциальной продажи «Валенсии» Криштиану Роналду существует одно существенное условие – испанская команда не должна по итогам текущего сезона вылететь из Ла Лиги.

В настоящий момент «летучих мышей» от зоны вылета отделяют четыре очка. До завершения соревновательного процесса предстоит сыграть еще девять туров.

Также стоит отметить, что если раньше слухи о возможной покупке Роналду «Валенсии» распространяли анонимные каналы и источники в соцсетях, то сейчас первым авторитетным журналистом в Испании, который подтвердил возможность подобного развития событий, стал Хулиан Редондо.

Ранее Sport.ua уже подробно останавливался на теме возможной покупки «Валенсии» португальским футболистом «Аль-Насра»: