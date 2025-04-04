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Испания
04 апреля 2025, 16:59 |
176
0

Названо условие, при котором Криштиану Роналду будет готов купить Валенсию

Португальца интересует возможность стать боссом «летучих мышей»

04 апреля 2025, 16:59 |
176
0
Названо условие, при котором Криштиану Роналду будет готов купить Валенсию
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В испанских СМИ продолжают циркулировать слухи о готовности португальской звезды «Аль-Насра» Криштиану Роналду выкупить у сингапурского бизнесмена Питера Лима контрольный пакет акций испанской «Валенсии».

Публично Лим опроверг возможность продажи «Валенсии», однако в кулуарах поговаривают, что его хорошие отношения с Криштиану все-таки могут поспособствовать тому, что сделка будет осуществлена.

Впрочем, для потенциальной продажи «Валенсии» Криштиану Роналду существует одно существенное условие – испанская команда не должна по итогам текущего сезона вылететь из Ла Лиги.

В настоящий момент «летучих мышей» от зоны вылета отделяют четыре очка. До завершения соревновательного процесса предстоит сыграть еще девять туров.

Также стоит отметить, что если раньше слухи о возможной покупке Роналду «Валенсии» распространяли анонимные каналы и источники в соцсетях, то сейчас первым авторитетным журналистом в Испании, который подтвердил возможность подобного развития событий, стал Хулиан Редондо.

Ранее Sport.ua уже подробно останавливался на теме возможной покупки «Валенсии» португальским футболистом «Аль-Насра»:

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Криштиану Роналду Валенсия Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Алексей Сливченко Источник: Mundo Deportivo
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