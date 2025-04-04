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  4. Бруну Фернандеш получил награду от АПЛ и сравнялся с Руни
Англия
04 апреля 2025, 16:08 |
165
0

Бруну Фернандеш получил награду от АПЛ и сравнялся с Руни

Португальский полузащитник признан лучшим игроком Премьер-лиги в марте.

04 апреля 2025, 16:08 |
165
0
Бруну Фернандеш получил награду от АПЛ и сравнялся с Руни
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

30-летний португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил награду лучшего игрока марта в Премьер-Лиге.

Эта награда для португальца стала уже пятой за время выступлений в АПЛ.

Интересным фактом является то, что Бруну Фернандеш стал лишь третьим игроком Манчестер Юнайтед в истории клуба, выигравшим награду лучшего игрока месяца 5+ раз.

Рекордсменом продолжает быть Криштиану Роналду, который имеет шесть таких наград, на одну меньше Уэйн Руни, с которым и сравнялся Бруну Фернандеш.

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Бруну Фернандеш Уэйн Руни Манчестер Юнайтед статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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