Бруну Фернандеш получил награду от АПЛ и сравнялся с Руни

30-летний португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил награду лучшего игрока марта в Премьер-Лиге.

Эта награда для португальца стала уже пятой за время выступлений в АПЛ.

Интересным фактом является то, что Бруну Фернандеш стал лишь третьим игроком Манчестер Юнайтед в истории клуба, выигравшим награду лучшего игрока месяца 5+ раз.

Рекордсменом продолжает быть Криштиану Роналду, который имеет шесть таких наград, на одну меньше Уэйн Руни, с которым и сравнялся Бруну Фернандеш.