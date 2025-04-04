Бруну Фернандеш получил награду от АПЛ и сравнялся с Руни
Португальский полузащитник признан лучшим игроком Премьер-лиги в марте.
30-летний португальский полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш получил награду лучшего игрока марта в Премьер-Лиге.
Эта награда для португальца стала уже пятой за время выступлений в АПЛ.
Интересным фактом является то, что Бруну Фернандеш стал лишь третьим игроком Манчестер Юнайтед в истории клуба, выигравшим награду лучшего игрока месяца 5+ раз.
Рекордсменом продолжает быть Криштиану Роналду, который имеет шесть таких наград, на одну меньше Уэйн Руни, с которым и сравнялся Бруну Фернандеш.
🥇 Bruno Fernandes wins 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 for March, becoming just the third player to win 𝟓+ awards while playing for Man Utd 👹🔥— LiveScore (@livescore) April 4, 2025
🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 𝟔
🏴 Wayne Rooney - 𝟓
🇵🇹 Bruno Fernandes - 𝟓 📈 pic.twitter.com/Trbzx5NyEp
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