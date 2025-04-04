Таблица АПЛ после 30-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем, Челси, МанСити
До финиша чемпионата Англии осталось провести 8 туров
С 1 по 3 апреля состоялись матчи 30-го тура Английской Премьер-лиги.
За три дня посреди недели состоялись 10 матчей, и командам осталось провести еще 8 туров в текущем сезоне
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Все команды, входящие, в топ-пятерку чемпионата Англии, одержали победы в 30-м туре.
Ливерпуль, выиграв дерби у Эвертона (1:0), сохранил перевес над Арсеналом в 12 очков и очень близок к долгожданному титулу.
Ноттингем Форест удерживает третье место после домашней победы над Ман Юнайтед (1:0).
Челси с минимальным перевесом выиграл непростой матч у Тоттенхэма (1:0) и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов,
Манчестер Сити идет на 5-й позиции, которая также даст путевку в ЛЧ благодаря высокому рейтингу УЕФА для Англии в евросезоне.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (61), Ноттингем Форест (57), Челси (52), Ман Сити (51), Ньюкасл (50), Астон Вилла (48).
⚽️ Английская Премьер-лига. 30-й тур, 1–3 апреля
- 01.04. 21:45. Арсенал – Фулхэм – 2:1
- 01.04. 21:45. Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0
- 01.04. 22:00. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0
- 02.04. 21:45. Борнмут – Ипсвич – 1:2
- 02.04. 21:45. Брайтон – Астон Вилла – 0:3
- 02.04. 21:45. Манчестер Сити – Лестер – 2:0
- 02.04. 21:45. Ньюкасл – Брентфорд – 2:1
- 02.04. 21:45. Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1
- 02.04. 22:00. Ливерпуль – Эвертон – 1:0
- 03.04. 22:00. Челси – Тоттенхэм – 1:0
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|30
|22
|7
|1
|70 - 27
|73
|2
|Арсенал
|30
|17
|10
|3
|55 - 25
|61
|3
|Ноттингем Форест
|30
|17
|6
|7
|50 - 35
|57
|4
|Челси
|30
|15
|7
|8
|54 - 37
|52
|5
|Манчестер Сити
|30
|15
|6
|9
|57 - 40
|51
|6
|Ньюкасл
|29
|15
|5
|9
|49 - 39
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|13
|9
|8
|44 - 45
|48
|8
|Брайтон
|30
|12
|11
|7
|48 - 45
|47
|9
|Фулхэм
|30
|12
|9
|9
|44 - 40
|45
|10
|Борнмут
|30
|12
|8
|10
|49 - 38
|44
|11
|Брентфорд
|30
|12
|5
|13
|51 - 47
|41
|12
|Кристал Пэлас
|29
|10
|10
|9
|37 - 34
|40
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|10
|7
|13
|37 - 41
|37
|14
|Тоттенхэм
|30
|10
|4
|16
|55 - 44
|34
|15
|Эвертон
|30
|7
|13
|10
|32 - 37
|34
|16
|Вест Хэм
|30
|9
|7
|14
|33 - 50
|34
|17
|Вулверхэмптон
|30
|8
|5
|17
|41 - 58
|29
|18
|Ипсвич Таун
|30
|4
|8
|18
|30 - 63
|20
|19
|Лестер
|30
|4
|5
|21
|25 - 67
|17
|20
|Саутгемптон
|30
|2
|4
|24
|22 - 71
|10
📊 Инфографика
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