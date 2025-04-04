Таблица АПЛ после 30-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем, Челси, МанСити

С 1 по 3 апреля состоялись матчи 30-го тура Английской Премьер-лиги.

За три дня посреди недели состоялись 10 матчей, и командам осталось провести еще 8 туров в текущем сезоне

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Все команды, входящие, в топ-пятерку чемпионата Англии, одержали победы в 30-м туре.

Ливерпуль, выиграв дерби у Эвертона (1:0), сохранил перевес над Арсеналом в 12 очков и очень близок к долгожданному титулу.

Ноттингем Форест удерживает третье место после домашней победы над Ман Юнайтед (1:0).

Челси с минимальным перевесом выиграл непростой матч у Тоттенхэма (1:0) и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов,

Манчестер Сити идет на 5-й позиции, которая также даст путевку в ЛЧ благодаря высокому рейтингу УЕФА для Англии в евросезоне.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (61), Ноттингем Форест (57), Челси (52), Ман Сити (51), Ньюкасл (50), Астон Вилла (48).

⚽️ Английская Премьер-лига. 30-й тур, 1–3 апреля

01.04. 21:45. Арсенал – Фулхэм – 2:1

01.04. 21:45. Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0

01.04. 22:00. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0

02.04. 21:45. Борнмут – Ипсвич – 1:2

02.04. 21:45. Брайтон – Астон Вилла – 0:3

02.04. 21:45. Манчестер Сити – Лестер – 2:0

02.04. 21:45. Ньюкасл – Брентфорд – 2:1

02.04. 21:45. Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1

02.04. 22:00. Ливерпуль – Эвертон – 1:0

03.04. 22:00. Челси – Тоттенхэм – 1:0

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 30 22 7 1 70 - 27 73 2 Арсенал 30 17 10 3 55 - 25 61 3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50 - 35 57 4 Челси 30 15 7 8 54 - 37 52 5 Манчестер Сити 30 15 6 9 57 - 40 51 6 Ньюкасл 29 15 5 9 49 - 39 50 7 Астон Вилла 30 13 9 8 44 - 45 48 8 Брайтон 30 12 11 7 48 - 45 47 9 Фулхэм 30 12 9 9 44 - 40 45 10 Борнмут 30 12 8 10 49 - 38 44 11 Брентфорд 30 12 5 13 51 - 47 41 12 Кристал Пэлас 29 10 10 9 37 - 34 40 13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37 - 41 37 14 Тоттенхэм 30 10 4 16 55 - 44 34 15 Эвертон 30 7 13 10 32 - 37 34 16 Вест Хэм 30 9 7 14 33 - 50 34 17 Вулверхэмптон 30 8 5 17 41 - 58 29 18 Ипсвич Таун 30 4 8 18 30 - 63 20 19 Лестер 30 4 5 21 25 - 67 17 20 Саутгемптон 30 2 4 24 22 - 71 10 Полная таблица

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