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Англия
04 апреля 2025, 09:41 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:17
908
1

Таблица АПЛ после 30-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем, Челси, МанСити

До финиша чемпионата Англии осталось провести 8 туров

04 апреля 2025, 09:41 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:17
908
1
Таблица АПЛ после 30-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем, Челси, МанСити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (слева)

С 1 по 3 апреля состоялись матчи 30-го тура Английской Премьер-лиги.

За три дня посреди недели состоялись 10 матчей, и командам осталось провести еще 8 туров в текущем сезоне

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Все команды, входящие, в топ-пятерку чемпионата Англии, одержали победы в 30-м туре.

Ливерпуль, выиграв дерби у Эвертона (1:0), сохранил перевес над Арсеналом в 12 очков и очень близок к долгожданному титулу.

Ноттингем Форест удерживает третье место после домашней победы над Ман Юнайтед (1:0).

Челси с минимальным перевесом выиграл непростой матч у Тоттенхэма (1:0) и входит в топ-4, зону Лиги чемпионов,

Манчестер Сити идет на 5-й позиции, которая также даст путевку в ЛЧ благодаря высокому рейтингу УЕФА для Англии в евросезоне.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (61), Ноттингем Форест (57), Челси (52), Ман Сити (51), Ньюкасл (50), Астон Вилла (48).

⚽️ Английская Премьер-лига. 30-й тур, 1–3 апреля

  • 01.04. 21:45. Арсенал – Фулхэм – 2:1
  • 01.04. 21:45. Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0
  • 01.04. 22:00. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0
  • 02.04. 21:45. Борнмут – Ипсвич – 1:2
  • 02.04. 21:45. Брайтон – Астон Вилла – 0:3
  • 02.04. 21:45. Манчестер Сити – Лестер – 2:0
  • 02.04. 21:45. Ньюкасл – Брентфорд – 2:1
  • 02.04. 21:45. Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1
  • 02.04. 22:00. Ливерпуль – Эвертон – 1:0
  • 03.04. 22:00. Челси – Тоттенхэм – 1:0

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 30 22 7 1 70 - 27 73
2 Арсенал 30 17 10 3 55 - 25 61
3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50 - 35 57
4 Челси 30 15 7 8 54 - 37 52
5 Манчестер Сити 30 15 6 9 57 - 40 51
6 Ньюкасл 29 15 5 9 49 - 39 50
7 Астон Вилла 30 13 9 8 44 - 45 48
8 Брайтон 30 12 11 7 48 - 45 47
9 Фулхэм 30 12 9 9 44 - 40 45
10 Борнмут 30 12 8 10 49 - 38 44
11 Брентфорд 30 12 5 13 51 - 47 41
12 Кристал Пэлас 29 10 10 9 37 - 34 40
13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37 - 41 37
14 Тоттенхэм 30 10 4 16 55 - 44 34
15 Эвертон 30 7 13 10 32 - 37 34
16 Вест Хэм 30 9 7 14 33 - 50 34
17 Вулверхэмптон 30 8 5 17 41 - 58 29
18 Ипсвич Таун 30 4 8 18 30 - 63 20
19 Лестер 30 4 5 21 25 - 67 17
20 Саутгемптон 30 2 4 24 22 - 71 10
Полная таблица

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Alfred
Трійка невдах на дні турнірної вже остаточно сформувалася і вже не зміниться. А от боротьба з 2-6 буде триватиме до кінця, Арсенал з Форестом за 2 або 3 сходинку, МС Челсі Ньюкасл за участь в ЛЧ та ЛЄ
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