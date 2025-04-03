ВИДЕО. Моуриньо в психбольнице. Галатасарай выпустил скандальный мультфильм

В Турции продолжается противостояние между «Галатасараем» и «Фенербахче».

«Галатасарай» на своей странице в соцсети Х опубликовал видео в стиле американского мультфильма „Южный парк“.

В сюжете – главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, которому снятся кошмары перед игрой с «Галатасараем».

Сначала Моуриньо жалуется на арбитров, а затем попадает в сумасшедший дом из-за ночных кошмаров.

«Галатасарай сведет вас с ума», – подписали сообщение в клубе.

Напомним, что «Фенербахче» проиграл «Галатасараю» в кубковой дуэли, а Моуриньо схватил за нос главного тренера соперников.