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  4. ВИДЕО. Моуриньо в психбольнице. Галатасарай выпустил скандальный мультфильм
Турция
03 апреля 2025, 20:58 |
576
0

ВИДЕО. Моуриньо в психбольнице. Галатасарай выпустил скандальный мультфильм

В стиле «Южного парка» турецкий клуб троллит португальского тренера

03 апреля 2025, 20:58 |
576
0
ВИДЕО. Моуриньо в психбольнице. Галатасарай выпустил скандальный мультфильм
Getty Images/Global Images Ukraine

В Турции продолжается противостояние между «Галатасараем» и «Фенербахче».

«Галатасарай» на своей странице в соцсети Х опубликовал видео в стиле американского мультфильма „Южный парк“.

В сюжете – главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, которому снятся кошмары перед игрой с «Галатасараем».

Сначала Моуриньо жалуется на арбитров, а затем попадает в сумасшедший дом из-за ночных кошмаров.

«Галатасарай сведет вас с ума», – подписали сообщение в клубе.

Напомним, что «Фенербахче» проиграл «Галатасараю» в кубковой дуэли, а Моуриньо схватил за нос главного тренера соперников.

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Галатасарай Фенербахче Кубок Турции по футболу Жозе Моуриньо видео
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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