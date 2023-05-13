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Англия
13 мая 2023, 02:10 | Обновлено 13 мая 2023, 02:16
205
0

Нагельсманн не возглавит Тоттенхэм. Стала известна причина

«Шпоры» прекратили переговоры с немецким специалистом

13 мая 2023, 02:10 | Обновлено 13 мая 2023, 02:16
205
0
Нагельсманн не возглавит Тоттенхэм. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» прекратил переговоры с 35-летним немецким специалистом Юлианом Нагельсманном. «Шпоры» больше не рассматривают вариант назначения немца на пост главного тренера команды.

Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, Нагельсманн был готов рассматривать вариант возглавить «Тоттенхэм» только в случае назначения нового спортивного директора, который полностью разделял бы его идеи. Такой вариант не понравилось руководству лондонского клуба.

Сейчас Юлиан находится без работы, ранее он был уволен из мюнхенской «Баварии». «Тоттенхэм» ищет нового главного тренера после увольнения сначала Антонио Конте, а затем и Кристиана Стеллини. До конца сезона 2022/23 команду будет тренировать Райан Мэйсон.

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Юлиан Нагельсманн Тоттенхэм назначение тренера Фабрицио Романо
Источник Twitter
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