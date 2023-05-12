Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн официально сообщил руководству клуба о планах покинуть команду ближайшим летом.

Сообщается, будто «шпоры» уважают решение легендарного игрока, но продавать его в клуб Английской Премьер-лиги не намерены, а только за пределы Англии. Якобы, исходя из этого, главным претендентом на Кейна считается парижский «ПСЖ».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.