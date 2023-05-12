Англия12 мая 2023, 09:43 | Обновлено 12 мая 2023, 09:46
933
1
Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах
Нападающий определился с желаемым будущим
12 мая 2023, 09:43 | Обновлено 12 мая 2023, 09:46
933
1
Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн официально сообщил руководству клуба о планах покинуть команду ближайшим летом.
Читайте также:Гарри КЕЙН: «Новый наставник? Это дело клуба»
Сообщается, будто «шпоры» уважают решение легендарного игрока, но продавать его в клуб Английской Премьер-лиги не намерены, а только за пределы Англии. Якобы, исходя из этого, главным претендентом на Кейна считается парижский «ПСЖ».
Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2023, 20:20 15
Участие в следующих матчах сборной Украины также под вопросом
Теннис | 11 мая 2023, 21:53 12
София Кенин в двух сетах выиграла у теннисистки без флага
Футбол | 12.05.2023, 00:35
Футбол | 11.05.2023, 14:52
Футбол | 12.05.2023, 04:04
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Куда то подальше. К Роналду и Месси.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2023, 16:33 1
10.05.2023, 12:09 3
11.05.2023, 17:51 18
10.05.2023, 23:59 1
11.05.2023, 02:23 12
11.05.2023, 09:31 1
10.05.2023, 22:52 21
11.05.2023, 13:23 24