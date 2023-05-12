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  4. Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах
Англия
12 мая 2023, 09:43 | Обновлено 12 мая 2023, 09:46
933
1

Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах

Нападающий определился с желаемым будущим

12 мая 2023, 09:43 | Обновлено 12 мая 2023, 09:46
933
1
Кейн уведомил Тоттенхэм о своих планах
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн официально сообщил руководству клуба о планах покинуть команду ближайшим летом.

Сообщается, будто «шпоры» уважают решение легендарного игрока, но продавать его в клуб Английской Премьер-лиги не намерены, а только за пределы Англии. Якобы, исходя из этого, главным претендентом на Кейна считается парижский «ПСЖ».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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Гарри Кейн Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ПСЖ
Источник Sport.ua
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Old T
Куда то подальше. К Роналду и Месси.
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