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Лига чемпионов
09 мая 2023, 09:25 | Обновлено 09 мая 2023, 09:40
214
0

Гарри КЕЙН: «Новый наставник? Это дело клуба»

Лидер «Тоттенхэма» – о возможных изменениях на тренерском мостике

09 мая 2023, 09:25 | Обновлено 09 мая 2023, 09:40
214
0
Гарри КЕЙН: «Новый наставник? Это дело клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался касательно прихода в команду нового главного тренера.

«Новый наставник? Это дело клуба. Если буду общаться с президентом в конце сезона, то, думаю, он мне все расскажет. Уверен, что будет принято самое оптимальное решение для всех: игроков, болельщиков и клуба», - сказал Кейн.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «шпор» является экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

После 35 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

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Гарри Кейн Тоттенхэм
Источник Фабрицио Романо
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