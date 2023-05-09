Гарри КЕЙН: «Новый наставник? Это дело клуба»
Лидер «Тоттенхэма» – о возможных изменениях на тренерском мостике
Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался касательно прихода в команду нового главного тренера.
«Новый наставник? Это дело клуба. Если буду общаться с президентом в конце сезона, то, думаю, он мне все расскажет. Уверен, что будет принято самое оптимальное решение для всех: игроков, болельщиков и клуба», - сказал Кейн.
Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «шпор» является экс-наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
После 35 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.
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