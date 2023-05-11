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Лига Европы
11 мая 2023, 20:50 | Обновлено 11 мая 2023, 21:06
151
0

Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья

Старт поединка запланирован на 11 мая 22:00 по киевскому времени

11 мая 2023, 20:50 | Обновлено 11 мая 2023, 21:06
151
0
Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья
ФК Ювентус

11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встретится с «Севильей».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч между Ювентусом и Севильей

Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.

Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.

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Ювентус Севилья Лига Европы Ювентус - Севилья стартовые составы
Источник Sport.ua
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