Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья
Старт поединка запланирован на 11 мая 22:00 по киевскому времени
11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встретится с «Севильей».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч между Ювентусом и Севильей
Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.
Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.
🚨 𝗬𝗼𝘂𝗿 #𝗝𝗨𝗩𝗦𝗘𝗩 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 🌟#UEL pic.twitter.com/BNA8oQoKph— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 11, 2023
Your 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 to face @juventusfcen ⚔— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 11, 2023
⚪ 6⃣ changes 🔄
🔴 Badé back in the team 🇫🇷
⚪ Youssef leads the line 💪 pic.twitter.com/cERdFa9v5U
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