Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Юве – Севилья

11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встретится с «Севильей».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч между Ювентусом и Севильей

Ювентус: Щенсны, Куадрадо, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович.

Севилья: Буну, Навас, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.

Your 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 to face @juventusfcen ⚔



⚪ 6⃣ changes 🔄

🔴 Badé back in the team 🇫🇷

⚪ Youssef leads the line 💪 pic.twitter.com/cERdFa9v5U