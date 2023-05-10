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Лига Европы
Ювентус
11.05.2023 22:00 - : -
Севилья
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Лига Европы
10 мая 2023, 08:44 | Обновлено 10 мая 2023, 09:01
191
0

Ювентус – Севилья. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

Поединок состоится 11 мая в 22:00 по Киеву

10 мая 2023, 08:44 | Обновлено 10 мая 2023, 09:01
191
0
Ювентус – Севилья. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая на «Альянц Стэдиум» пройдет первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» встретится с «Севильей». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Клуб в последнее время успешнее в судейских заседаниях, чем на поле. Такое впечатление, что отмены 15-очкового штрафа не ждали и не особенно намеревались выкладываться в Серии А. Теперь, вернувшись в группу лидеров, Старая Синьора из-за допущенных осечек рискует покинуть итоговые топ-4 уже по спортивным причинам. Да и в кубке Италии была в апреле неудача: после 1:1 в Турине ответный полуфинал был проигран Интеру 0:1. Кстати, в Лиге Европы прошлый раунд сложился для итальянцев очень непросто. Лиссабонский Спортинг был не хуже фаворита пары, но на выезде так и не смог забить, пропустив от Гатти на 73-й минуте. Ну, а в столице Португалии подопечные Аллегри отстояли ничью 1:1, что хватило для главного – результата. Но сейчас будет более матерый соперник.

Севилья

Команда будто хочет подтвердить классическую фразу о том, что запоминается прежде всего последнее слово. Мендилибар стал уже 3-м наставником за текущий сезон. Но с ним даже на внутренней арене получилось резко улучшить результаты. Понятно, что никто уже не говорил о риске вылететь в Сегунде - наоборот, только недостаток времени и осечки типа 0:2 с Жироной не позволят подняться в итоге в зону еврокубков. Но тем важнее выиграть фирменный турнир – Лигу Европы. Там еще при предшественнике Хосе Луиса, Сампаоли, получилось в плей-офф выбить ПСВ с Фенербахче. А в апреле было яркое четвертьфинальное противостояние с Манчестер Юнайтед, когда испанцы смогли отыграться с 0:2 на Олд Траффорд, а потом разгромили английский гранд дома со счетом 3:0.

Статистика личных встреч

Клубы играли дважды кряду в групповом этапе Лиги чемпионов. В 2015-м году они обменялись победами. В следующем розыгрыше Старая Синьора набрала 4 очка из 6 возможных с Белой Андалусией.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что опытные хозяева поля смогут выиграть. Но вряд ли первый поединок таких клубов будет зрелищной - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,666).

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Ювентус Севилья Ювентус - Севилья Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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