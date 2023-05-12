Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы заслужили эту ничью»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо играли с мячом до пропущенного гола, но когда продвигались с мячом ближе к воротам, все казалось слишком легко, и мы допустили слишком много ошибок.

Нас поймали на контратаке, потому что мы не успевали возвращаться назад и оставляли дыры. Мы рисковали пропустить второй мяч в схожих обстоятельствах. Ребята сделали все, чтобы отыграться, и заслужили эту ничью, которая сохраняет интригу в противостоянии перед ответным матчем», - сказал Аллегри.