Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы заслужили эту ничью»
Наставник «Ювентуса» – о результате матча с «Севильей»
Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Мы хорошо играли с мячом до пропущенного гола, но когда продвигались с мячом ближе к воротам, все казалось слишком легко, и мы допустили слишком много ошибок.
Нас поймали на контратаке, потому что мы не успевали возвращаться назад и оставляли дыры. Мы рисковали пропустить второй мяч в схожих обстоятельствах. Ребята сделали все, чтобы отыграться, и заслужили эту ничью, которая сохраняет интригу в противостоянии перед ответным матчем», - сказал Аллегри.
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