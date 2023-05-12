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Лига Европы
Ювентус
11.05.2023 22:00 – FT 1 : 1
Севилья
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Лига Европы
12 мая 2023, 00:01 | Обновлено 12 мая 2023, 01:42
558
4

Спасение синьоры на последней секунде. Ювентус и Севилья обменялись голами

Финалист Лиги Европы определится в ответном матче

12 мая 2023, 00:01 | Обновлено 12 мая 2023, 01:42
558
4
Спасение синьоры на последней секунде. Ювентус и Севилья обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine

В своих национальных соревнованиях обе команды уже ни на что не претендуют (хотя, конечно, возвращение очков для «Ювентуса» стало приятным известием), поэтому успех в Лиге Европы позволит получить трофей и спасти сезон. Фаворитом матча, учитывая успехи в Лиге Европы/Кубке УЕФА, выглядела «Севилья», хотя букмекеры думали наоборот.

Игру начали активно туринцы. Они ничего не придумали любопытного, но мяч держался в их ногах. Костич создал опасный момент на двенадцатой минуте, но мог распорядиться мячом и лучше. Непонятно, то ли был удар (вышло мимо), то ли прострел на дальнюю штангу (слишком сильно). Сразу после этого Окампос в воздухе переиграл Алекса Сандро, но его удар накрыл Щенсны.

Дальше острые моменты создавались поочередно. Чудом не забил Влахович. Пусть в первой попытке и был офсайд (хотя там и Буну все сделал как можно лучше), но во время второй не хватило малого – точности по пустым воротам.

Getty Images/Global Images Ukraine

А ответ гостей получился голевой. Сначала Окампос не сумел удачно подстроиться под удар, однако уже через минуту прострелил справа в центр штрафной, откуда Эн-Несири расстрелял туринского вратаря. Дело было после быстрой контратаки.

Автор голевого паса не доиграл даже тайм, потому что получил повреждение и был заменен Монтиэлем. С его уходом скорости на поле упали, к концу тайма запомнился только дальний удар Ракитича, которой из-под перекладины вытащил Щенсны.

На второй тайм Массимилиано Аллегри вместо Костыча выпустил молодого Айлинга. И тот сразу подтвердил, что не зря появился на поле - он постоянно попадал в объективы камер при попытках то обыграть соперника, то нагло влезть в штрафную, то выйти на ударную позицию. Очень качественный выход на замену.

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Ювентусе» тем временем тоже произошла замена, Бонуччи показал, что не сможет доиграть, и был заменен на Гатти. Как оказалось, не было счастья, так несчастье помогло.

«Севилья» уверенно держала оборону. Финальный штурм туринцев не выглядел чем-нибудь опасным, в способность их спасти игру не верилось. Арбитр добавил шесть минут, на последней из них был назначен угловой. И тут именно Гатти сумел вырвать после своей команды ничью – да, после навеса с угла поля и скидки головой от Погба он забивал с линии ворот, но там тоже нужно было оказаться. Сразу арбитр дал финальный свисток.

1:1 – не совсем заслуженная ничья для «Юве». Финалист Лиги Европы определится уже в Севилье через неделю.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч.

«Ювентус» - «Севилья» - 1:1.

Гатти, 90+7 - Эн-Несири, 26.

Рабьо, 43, Локателли, 77, Кьеза, 80 - Ракитич, 72, Хиль, 78, Баде, 83, Ламела, 90+3.

«Ювентус»: Щенсны - Куадрадо, Данило, Бонуччи (Гатти, 61) Алекс Сандро - Миретти (Кьеза, 46), Локателли, Рабьо, Костич (Айлинг, 46), Влахович (Милик, 61), діи Маріия (Погба, 70).

«Севилья»: Буну - Навас, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо, Ракитич - Окампос (Монтиэль, 35), Оливер Торрес (Алехандро Гомес, 74), Хиль, Эн-Несири.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия).

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия).

ЮВЕНТУС - СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Vladimir Shevchenko
Ювентус - унылейшее ґавно!
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+1
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Saar
Думаю, що Рома, Юве і Фіалки за сумою двох матчів пройдуть у фінали.
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-1
Gargantua
сделаю прогноз, что все три итальянца в итоге вылетят
лучше всего положение у Ромы, но Баер их прилично гонял, скорее всего дома отыграются
и еще один финалист ВХ.  АЗ все же слишком легковесен. Хотя на фоне борьбы за выживание может и АЗ возьмет энтузиазмом.
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-1
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