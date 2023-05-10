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Лига Европы
Ювентус
11.05.2023 22:00 - : -
Севилья
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Лига Европы
10 мая 2023, 23:17 | Обновлено 10 мая 2023, 23:18
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0

Ювентус – Севилья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча 1/2 финала Лиги Европы

10 мая 2023, 23:17 | Обновлено 10 мая 2023, 23:18
36
0
Ювентус – Севилья. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар, тренер Севильи
10 мая в 22:52 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В четверг, 11 мая, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги Европы сезона 2022/2023, в котором будут играть «Ювентус» и «Севилья». Игра пройдет в Турине (Италия) на поле «Альянц Стэдиум», начало - в 22:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ювентус» имеет последний шанс выиграть трофей в сезоне - «Наполи» выиграл Серию А, а из Кубка Италии туринцев выбил «Интер». На пути в полуфинал подопечные Аллегри прошли в плей-офф «Фрайбург» и «Спортинг». Аналогичная ситуация и в «Севильи» - чемпионом станет, скорее всего, «Барселона», а Кубок Испании уже выиграл «Реал». В 1/8 и 1/4 финала испанцы прошли соответственно «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед». В другом полуфинале будут играть «Рома» против «Байера», но игра в Турине, пожалуй, будет интереснее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ювентус» - «Севилья» в украинской версии сайта.

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Ювентус Севилья Лига Европы Ювентус - Севилья текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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