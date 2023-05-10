В четверг, 11 мая, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги Европы сезона 2022/2023, в котором будут играть «Ювентус» и «Севилья». Игра пройдет в Турине (Италия) на поле «Альянц Стэдиум», начало - в 22:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ювентус» имеет последний шанс выиграть трофей в сезоне - «Наполи» выиграл Серию А, а из Кубка Италии туринцев выбил «Интер». На пути в полуфинал подопечные Аллегри прошли в плей-офф «Фрайбург» и «Спортинг». Аналогичная ситуация и в «Севильи» - чемпионом станет, скорее всего, «Барселона», а Кубок Испании уже выиграл «Реал». В 1/8 и 1/4 финала испанцы прошли соответственно «Фенербахче» и «Манчестер Юнайтед». В другом полуфинале будут играть «Рома» против «Байера», но игра в Турине, пожалуй, будет интереснее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ювентус» - «Севилья» в украинской версии сайта.