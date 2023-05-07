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Кубок Испании
Реал Мадрид
06.05.2023 23:00 – FT 2 : 1
Осасуна
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Кубок Испании
07 мая 2023, 00:57 | Обновлено 07 мая 2023, 01:02
85
1

Дубль Родриго в финале. Реал завоевал Кубок Испании

«Осасуна» потрепала нервы «сливочным», но те все же оказались сильнее

07 мая 2023, 00:57 | Обновлено 07 мая 2023, 01:02
85
1
Дубль Родриго в финале. Реал завоевал Кубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Кубок Испании. Фінал.

«Реал» - «Осасуна» - 2:1.

Родриго, 2, 69 - Торро, 58.

Милитао, 41, Камавинга, 74, Вальверде, 90, Куртуа, 90+4 - Монкайола, 21, Д. Гарсия, 38, Барха, 83, Ибаньес, 90+4.

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга - Вальверде, Тчуамени (Рюдигер, 69), Кроос (Модрич, 82) - Родриго (Асенсио, 89), Бензема, Винисиус.

«Осасуна»: Эррера - Монкайола, Аридане, Д. Гарсия, Крус - Аймар, Торро (Ибаньес, 87), Гомес (Кике, 87) - Пенья (Р. Гарсия, 75), Будимир (Авила, 69), Абде (Барха, 75).

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Стадион: «Эстадио де ла Картуха» (Севилья, Испания).

РЕАЛ - ОСАСУНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Віталій Яценко
Чекаю епічного вівторка.
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