В субботу, 6 мая состоится финал Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023, в котором будут играть мадридский «Реал» и памплонская «Осасуна». Игра пройдет в Севилье на поле «Эстадио де ла Картуха», начало – в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Обе команды прошли очень солидных соперников по пути к решающему матчу. Например,«Осасуна» одолела «Бетис», «Севилью» и Атлетик», а «Реал» оставил за бортом своих ярых «друзей» - «Атлетико» и «Барселону». И все же, при всем уважении к команде из Памплоны, самые главные матчи сезона для Мадрида будут уже совсем скоро – полуфиналы против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Есть предположение, что в случае всеобщего успеха у них «Реал» будет иметь два трофея в сезоне – в финале ЛЧ победит миланскую команду, а в финале Кубка Испании в режиме экономии сил победит «Осасуну». Частичное подтверждение этих прогнозов возможно уже в ночь с субботы на воскресенье.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Осасуна» в украинской версии сайта.