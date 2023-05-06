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Кубок Испании
Реал Мадрид
06.05.2023 23:00 – 38 1 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 мая 2023, 23:00 |
480
0

Реал – Осасуна. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 23:00 видеотрансляцию финального матча Копа дель Рей

06 мая 2023, 23:00 |
480
0
Реал – Осасуна. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

В субботу, 6 мая, состоится финал Кубка Испании 2022/23, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Осасуна».

Игра пройдет в Севилье на «Эстадио де ла Картуха», начало – в 23:00 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал.

Реал – Осасуна. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы на матч Реал – Осасуна

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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