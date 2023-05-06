Реал – Осасуна. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 23:00 видеотрансляцию финального матча Копа дель Рей
В субботу, 6 мая, состоится финал Кубка Испании 2022/23, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Осасуна».
Игра пройдет в Севилье на «Эстадио де ла Картуха», начало – в 23:00 по Киеву.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал.
Реал – Осасуна. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы на матч Реал – Осасуна
📋✅ ¡NUESTRO 𝗫𝗜 INICIAL PARA LA FINAL!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 6, 2023
🆚 @Osasuna #CopaDelRey | @UnicajaBanco pic.twitter.com/KaJgtbRL5J
⚔️🔴🏆 Our starting XI for tonight's #CopaDelRey final! #ItsInOurSpirit | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/YfyjD0L2wC— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) May 6, 2023
События матча
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