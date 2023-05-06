В субботу, 6 мая, состоится финал Кубка Испании 2022/23, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Осасуна».

Игра пройдет в Севилье на «Эстадио де ла Картуха», начало – в 23:00 по Киеву.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос на финал.

Реал – Осасуна. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы на матч Реал – Осасуна