Реал – Осасуна – 2:1. Дубль Родриго в финале Кубка. Видео голов и обзор
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В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании 2022/23, в котором мадридский «Реал» одолел «Осасуну» (2:1).
Победу «Реалу» принес дубль Родриго, на что «Осасуна» ответила одним голом Торро.
Это юбилейный 20-й трофей «Реала» в Копа дель Рей (Барселона имеет 31 трофей, Атлетик Б – 23, Атлетико М – 10, Валенсия – 8).
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе, но все равно поднял над головой Кубок Испании.
Кубок Испании. Финал, 6 мая
Реал – Осасуна – 2:1
Гол: Родриго, 2, 70 – Торро, 58
Видеообзор матча
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