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Кубок Испании
Реал Мадрид
06.05.2023 23:00 – FT 2 : 1
Осасуна
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Испания
07 мая 2023, 01:48 | Обновлено 07 мая 2023, 02:04
63
0

Реал – Осасуна – 2:1. Дубль Родриго в финале Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании

07 мая 2023, 01:48 | Обновлено 07 мая 2023, 02:04
63
0
Реал – Осасуна – 2:1. Дубль Родриго в финале Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании 2022/23, в котором мадридский «Реал» одолел «Осасуну» (2:1).

Победу «Реалу» принес дубль Родриго, на что «Осасуна» ответила одним голом Торро.

Это юбилейный 20-й трофей «Реала» в Копа дель Рей (Барселона имеет 31 трофей, Атлетик Б – 23, Атлетико М – 10, Валенсия – 8).

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе, но все равно поднял над головой Кубок Испании.

Кубок Испании. Финал, 6 мая

Реал – Осасуна – 2:1

Гол: Родриго, 2, 70 – Торро, 58

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торро (Осасуна).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Осасуна Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Осасуна видео голов и обзор Родриго Гоес Лукас Торро
Источник Sport.ua
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