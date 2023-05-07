Реал – Осасуна – 2:1. Дубль Родриго в финале Кубка. Видео голов и обзор

В субботу, 6 мая, состоялся финал Кубка Испании 2022/23, в котором мадридский «Реал» одолел «Осасуну» (2:1).

Победу «Реалу» принес дубль Родриго, на что «Осасуна» ответила одним голом Торро.

Это юбилейный 20-й трофей «Реала» в Копа дель Рей (Барселона имеет 31 трофей, Атлетик Б – 23, Атлетико М – 10, Валенсия – 8).

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе, но все равно поднял над головой Кубок Испании.

Кубок Испании. Финал, 6 мая

Реал – Осасуна – 2:1

Гол: Родриго, 2, 70 – Торро, 58

Видеообзор матча