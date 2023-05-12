11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» играл с «Севильей» (1:1).

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Гости открыли счет в первом тайме усилиями Юссефа Эн-Несири.

Хозяева поля спаслись на 90+7-й минуте благодаря голу Федерико Гатти.

Ювентус – Севилья – 1:1. Чудесное спасение на 90+7-й. Видео голов и обзор

0:1. Эн-Несири, 26 мин.

ГОЛ! 1:1. Гатти, 90+7 мин.