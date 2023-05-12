Лига Европы12 мая 2023, 00:23 | Обновлено 12 мая 2023, 00:56
893
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Ювентус – Севилья – 1:1. Чудесное спасение на 90+7-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги Европы
12 мая 2023, 00:23 | Обновлено 12 мая 2023, 00:56
893
0
11 мая в Турине на «Альянц Стэдиум» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» играл с «Севильей» (1:1).
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Гости открыли счет в первом тайме усилиями Юссефа Эн-Несири.
Хозяева поля спаслись на 90+7-й минуте благодаря голу Федерико Гатти.
Ювентус – Севилья – 1:1. Чудесное спасение на 90+7-й. Видео голов и обзор
0:1. Эн-Несири, 26 мин.
ГОЛ! 1:1. Гатти, 90+7 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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