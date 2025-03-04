Наставник Довбика был оштрафован из-за высказываний в адрес арбитра

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери был оштрафован на 20 тысяч евро из-за критики арбитра в матче Лиги Европы.

В первом поединке 1/16 финала римский клуб не сумел одолеть португальский «Порту» – матч закончился со счетом 1:1. Наставник был недоволен некоторыми решениями рефери, о чем сказал после матча.

Раньери был не согласен с удалением полузащитника Бриана Кристанте и заявил, что ждал несправедливых решений, которые помогут сопернику. Кроме наказания для тренера, УЕФА оштрафовал и команду на 11 тысяч евро из-за ненадлежащего поведения футболистов римского клуба.

Во втором матче «Рома» с минимальным счетом победила «Порту» (3:2) и пробилась в следующий раунд. В 1/8 финала подопечные Раньери сыграют против испанского «Атлетика». Первый поединок состоится 6 марта.