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  4. Наставник Довбика был оштрафован из-за высказываний в адрес арбитра
Лига Европы
04 марта 2025, 08:13 |
281
0

Наставник Довбика был оштрафован из-за высказываний в адрес арбитра

Клаудио Раньери был недоволен действиями рефери в матче с «Порту»

04 марта 2025, 08:13 |
281
0
Наставник Довбика был оштрафован из-за высказываний в адрес арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери был оштрафован на 20 тысяч евро из-за критики арбитра в матче Лиги Европы.

В первом поединке 1/16 финала римский клуб не сумел одолеть португальский «Порту» – матч закончился со счетом 1:1. Наставник был недоволен некоторыми решениями рефери, о чем сказал после матча.

Раньери был не согласен с удалением полузащитника Бриана Кристанте и заявил, что ждал несправедливых решений, которые помогут сопернику. Кроме наказания для тренера, УЕФА оштрафовал и команду на 11 тысяч евро из-за ненадлежащего поведения футболистов римского клуба.

Во втором матче «Рома» с минимальным счетом победила «Порту» (3:2) и пробилась в следующий раунд. В 1/8 финала подопечные Раньери сыграют против испанского «Атлетика». Первый поединок состоится 6 марта.

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Лига Европы Рома Рим Порту Порту - Рома Клаудио Раньери Артем Довбик Бриан Кристанте
Николай Титюк Источник: Football-Italia
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