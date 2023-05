ОФИЦИАЛЬНО. Бернли продлил контракт с Компани

Английский «Бернли» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Венсаном Компани.

Стороны заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2028 года.

«Бернли» под руководством проводящего первый сезон в клубе Компани гарантировал себе участие в АПЛ в сезоне-2023/24, досрочно выиграв Чемпионшип.

We're delighted to announce that manager Vincent Kompany has signed a new contract to extend his commitment with the Club 📝

We are ecstatic Vincent has signed a new deal! He is the perfect fit for how we all see Burnley Football Club moving forward. An extraordinary leader, setting ever higher standards and driving our club to the levels we all want to achieve. 🙌🏻 pic.twitter.com/RrsLEUoZOL