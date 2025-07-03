Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Футболист «Ливерпуля» и его брат Андре попали в ДТП со смертельным исходом
Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Испании (провинция Самора).
28-летний футболист пребывал в машине вместе со свои братом Андре, которому исполнилось 26 лет – он также является профессиональным игроком.
У Диогу осталась жена и трое детей – Денис (2021 года рождения), Дуарте (2023) и дочь, которая родилась в прошлом году (ее имя не разглашается). Всего десять дней назад Жота отпраздновал свадьбу с Руте Кардозу и опубликовал трогательные фотографии в своих социальных сетях.
«22.06.2025. Навсегда», – написал тогда футболист под фотографией.
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