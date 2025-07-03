Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели

Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Испании (провинция Самора).

28-летний футболист пребывал в машине вместе со свои братом Андре, которому исполнилось 26 лет – он также является профессиональным игроком.

У Диогу осталась жена и трое детей – Денис (2021 года рождения), Дуарте (2023) и дочь, которая родилась в прошлом году (ее имя не разглашается). Всего десять дней назад Жота отпраздновал свадьбу с Руте Кардозу и опубликовал трогательные фотографии в своих социальных сетях.

«22.06.2025. Навсегда», – написал тогда футболист под фотографией.