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  4. Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Англия
03 июля 2025, 12:08 |
2330
0

Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели

Футболист «Ливерпуля» и его брат Андре попали в ДТП со смертельным исходом

03 июля 2025, 12:08 |
2330
0
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Instagram. Догу Жота

Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Испании (провинция Самора).

28-летний футболист пребывал в машине вместе со свои братом Андре, которому исполнилось 26 лет – он также является профессиональным игроком.

У Диогу осталась жена и трое детей – Денис (2021 года рождения), Дуарте (2023) и дочь, которая родилась в прошлом году (ее имя не разглашается). Всего десять дней назад Жота отпраздновал свадьбу с Руте Кардозу и опубликовал трогательные фотографии в своих социальных сетях.

«22.06.2025. Навсегда», – написал тогда футболист под фотографией.

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Николай Титюк Источник: Instagram
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