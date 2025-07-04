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  4. Медицинский след. Невероятное стечение обстоятельств привело к смерти Жоты
Португалия
04 июля 2025, 05:34 | Обновлено 04 июля 2025, 05:40
1885
0

Медицинский след. Невероятное стечение обстоятельств привело к смерти Жоты

Португальский форвард английского Ливерпуля погиб в ДТП в Испании

04 июля 2025, 05:34 | Обновлено 04 июля 2025, 05:40
1885
0
Медицинский след. Невероятное стечение обстоятельств привело к смерти Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine

Невероятное стечение обстоятельств стало причиной смерти Диогу Жоты. Португальский форвард английского «Ливерпуля» погиб в ДТП в Испании.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о медицинском следе в этой трагедии:

«В октябре 2024 года Диогу Жота получил травму ребер в матче против «Челси», после чего был заменен. Обследование показало, что сломанное ребро повредило правое легкое.

Было принято решение доиграть сезон на фоне дискомфорта и прооперировать легкое летом, когда можно будет спокойно восстановиться.

Несколько недель назад Жоте сделали операцию на правом легком в Португалии, и он начал реабилитацию. В течение следующих недель Диогу отпраздновал свадьбу и регулярно работал с физиотерапевтом.

«Диогу четко выполнял программу восстановления и приближался к своей идеальной форме», – отметил физиотерапевт португальца.

Учитывая риск пневмоторакса и тромбоэмболии после недавнего вмешательства, врачи запретили Жоте лететь в Британию, поэтому было принято решение ехать на машине в Сантандер, откуда добраться на остров паромом.

Что произошло по дороге в порт Сантандера – уже известно. RIP крутому футболисту и замечательному человеку. Невероятная цепь медицинских решений стала частью трагической истории смерти Диогу Жоты».

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Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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