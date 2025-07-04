Медицинский след. Невероятное стечение обстоятельств привело к смерти Жоты

Невероятное стечение обстоятельств стало причиной смерти Диогу Жоты. Португальский форвард английского «Ливерпуля» погиб в ДТП в Испании.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о медицинском следе в этой трагедии:

«В октябре 2024 года Диогу Жота получил травму ребер в матче против «Челси», после чего был заменен. Обследование показало, что сломанное ребро повредило правое легкое.

Было принято решение доиграть сезон на фоне дискомфорта и прооперировать легкое летом, когда можно будет спокойно восстановиться.

Несколько недель назад Жоте сделали операцию на правом легком в Португалии, и он начал реабилитацию. В течение следующих недель Диогу отпраздновал свадьбу и регулярно работал с физиотерапевтом.

«Диогу четко выполнял программу восстановления и приближался к своей идеальной форме», – отметил физиотерапевт португальца.

Учитывая риск пневмоторакса и тромбоэмболии после недавнего вмешательства, врачи запретили Жоте лететь в Британию, поэтому было принято решение ехать на машине в Сантандер, откуда добраться на остров паромом.

Что произошло по дороге в порт Сантандера – уже известно. RIP крутому футболисту и замечательному человеку. Невероятная цепь медицинских решений стала частью трагической истории смерти Диогу Жоты».