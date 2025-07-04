Минута молчания. Перед началом матчей КЧМ почтят память Диогу Жоты

Футбольный мир продолжает отдавать дань памяти 28-летнему нападающему «Ливерпуля» Диогу Жоте и его 25-летнему брату Андре Силве, чьи жизни трагически оборвались в автокатастрофе в Испании 3 июля.

УЕФА принял решение провести минуту молчания перед всеми матчами женского Евро‑2025, и подобная инициатива будет распространена и на матчи Клубного чемпионата мира ФИФА, которые состоятся 4 и 5 июля 2025 года в США. Перед началом каждого четвертьфинала планируется минута молчания: болельщики, игроки и официальные лица почтят память погибших братьев.

Ранее минута молчания уже была проведена перед матчем женского Евро‑2025 между Испанией и Португалией (5:0). Во время официальных тренировок перед матчами клубного чемпионата мира подобные мемориальные моменты уже провели такие клубы, как «Реал», «Челси» и «ПСЖ».

Португальские футболисты Диогу Жота и Андре Силва трагически погибли в автокатастрофе в Испании 3 июля.

В 1/4 финала клубного ЧМ‑2025 вечером 4 июля встретятся: «Флуминенсе» (Бразилия) – «Аль‑Хиляль» (Саудовская Аравия), «Палмейрас» (Бразилия) – «Челси» (Англия), а вечером 5 июля сыграют: «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия), «Реал» (Испания) – «Боруссия» Д (Германия).