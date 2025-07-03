Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Испанская команда не оставила шансов соперницам на женском ЧЕ-2025
Сборная Испании по футболу уверенно начала выступление на женском чемпионате Европы 2025.
В первом матче группы B действующие чемпионки мира не оставили шансов Португалии, разгромив соперниц со счетом 5:0.
Перед игрой команды почтили минутой молчания память португальского футболиста Диогу Жоты, погибшего в ДТП.
Матч состоялся 3 июля на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария), и зрители увидели абсолютное превосходство испанок.
Уже к перерыву Испания забила четыре мяча. Дважды отличилась Эстер, также забили Виктория Лопес и Алексия Путельяс.
В компенсированное время второго тайма точку в матче поставила Кристина Мартин-Прието.
После первого тура в группе B лидируют Испания и Италия (по 3 очка), Бельгия и Португалия проиграли свои матчи (по 0).
ЧЕ-2025 по футболу среди женщин
Группа B. 1-й тур, 3 июля, Берн, стадион «Ванкдорф»
Испания – Португалия – 5:0
Голы: Эстер, 2, 43, Лопес, 7, Путельяс, 41, Мартин-Прието, 90+3
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