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Чемпионат Европы
03 июля 2025, 21:39 | Обновлено 03 июля 2025, 21:48
44
0

Италия стартовала с победы над Бельгией на женском чемпионате Европы 2025

Единственный гол на 44-й минуте забила Арианна Карузо

03 июля 2025, 21:39 | Обновлено 03 июля 2025, 21:48
44
0
Италия стартовала с победы над Бельгией на женском чемпионате Европы 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Италии начала выступление на Евро-2025 с важного успеха

В стартовом матче группового этапа итальянская команда одержала минимальную победу над Бельгией (1:0).

Единственный гол в поединке на стадионе «Стад Турбийон» в швейцарском Сьоне был забит в концовке первого тайма.

На 44-й минуте отличилась Арианна Карузо после передачи Лучии Ди Гульельмо.

В этой группе также играют Испания и Португалия, они встретятся 3 июля в 22:00.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа B. 1-й тур. 3 июля, Сьон, стадион «Стад Турбийон»

Бельгия – Италия – 0:1

Гол: Арианна Карузо, 44

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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