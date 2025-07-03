Италия стартовала с победы над Бельгией на женском чемпионате Европы 2025
Единственный гол на 44-й минуте забила Арианна Карузо
Женская сборная Италии начала выступление на Евро-2025 с важного успеха
В стартовом матче группового этапа итальянская команда одержала минимальную победу над Бельгией (1:0).
Единственный гол в поединке на стадионе «Стад Турбийон» в швейцарском Сьоне был забит в концовке первого тайма.
На 44-й минуте отличилась Арианна Карузо после передачи Лучии Ди Гульельмо.
В этой группе также играют Испания и Португалия, они встретятся 3 июля в 22:00.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Группа B. 1-й тур. 3 июля, Сьон, стадион «Стад Турбийон»
Бельгия – Италия – 0:1
Гол: Арианна Карузо, 44
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