Женский ЧЕ. Швейцария и Норвегия провели яркий матч на старте турнира
Знаменитая Ада Хегерберг забила гол, но не реализовала пенальти
Женская сборная Норвегии успешно стартовала на чемпионате Европы 2025, одержав непростую победу над хозяйками турнира – командой Швейцарии со счетом 2:1.
Матч, который прошел 2 июля в Базеле на стадионе «Сент-Якоб Парк» при 34 тысячах зрителей, начался удачно для швейцарок. На 28-й минуте Надин Ризен открыла счет.
Однако после перерыва инициативу перехватили норвежки. На 54-й минуте Ада Хегерберг отметилась голом. А еще через четыре минуты Юлия Штирли реализовала свой момент – 2:1 в пользу Норвегии.
На 70-й минуте Хегерберг имела шанс оформить дубль, однако не реализовала пенальти. Тем не менее Норвегия сумела удержать победный счет (2:1) до финального свистка.
После первого тура в группе A лидируют Норвегия и Финляндия (по 3 очка), Швейцария и Исландия проиграли стартовые матчи (по 0).
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Группа A. 1-й тур, 2 июля. Базель (Швейцария)
Швейцария – Норвегия – 1:2
Голы: Ризен, 28 – Хегерберг, 54, Штирли, 58
Нереализованный пенальти: Хегерберг, 70
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боруссия Д переиграла Монтеррей и стала соперником Реала
Забавный эпизод с украшением произошел в матче первого раунда