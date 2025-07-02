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Чемпионат Европы
02 июля 2025, 23:59 | Обновлено 03 июля 2025, 00:22
57
0

Женский ЧЕ. Швейцария и Норвегия провели яркий матч на старте турнира

Знаменитая Ада Хегерберг забила гол, но не реализовала пенальти

02 июля 2025, 23:59 | Обновлено 03 июля 2025, 00:22
57
0
Женский ЧЕ. Швейцария и Норвегия провели яркий матч на старте турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ада Хегерберг

Женская сборная Норвегии успешно стартовала на чемпионате Европы 2025, одержав непростую победу над хозяйками турнира – командой Швейцарии со счетом 2:1.

Матч, который прошел 2 июля в Базеле на стадионе «Сент-Якоб Парк» при 34 тысячах зрителей, начался удачно для швейцарок. На 28-й минуте Надин Ризен открыла счет.

Однако после перерыва инициативу перехватили норвежки. На 54-й минуте Ада Хегерберг отметилась голом. А еще через четыре минуты Юлия Штирли реализовала свой момент – 2:1 в пользу Норвегии.

На 70-й минуте Хегерберг имела шанс оформить дубль, однако не реализовала пенальти. Тем не менее Норвегия сумела удержать победный счет (2:1) до финального свистка.

После первого тура в группе A лидируют Норвегия и Финляндия (по 3 очка), Швейцария и Исландия проиграли стартовые матчи (по 0).

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа A. 1-й тур, 2 июля. Базель (Швейцария)

Швейцария – Норвегия – 1:2

Голы: Ризен, 28 – Хегерберг, 54, Штирли, 58

Нереализованный пенальти: Хегерберг, 70

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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