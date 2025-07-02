Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат

В Швейцарии стартовал чемпионат Европы 2025 по футболу среди женских команд.

Сборная Финляндии начала турнир с важной победы над Исландией с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче, который состоялся 2 июля на стадионе «Штокгорн Арена» в швейцарском Туне, был забит на 70-й минуте.

Катарина Косола принесла Финляндии три очка на старте турнира. Этот результат стал неожиданным, так как фаворитом матча считалась Исландия.

В этой группе также играют Швейцария и Норвегия, они проведут матч 1-го тура вечером 2 июля.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа A. 1-й тур, 2 июля. Тун (Швейцария)

Исландия – Финляндия – 0:1

Гол: Катарина Косола, 70

Турнирная таблица

Фотогалерея