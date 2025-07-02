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Чемпионат Европы
02 июля 2025, 21:15 | Обновлено 02 июля 2025, 21:24
159
0

Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат

Исландия уступила Финляндии с минимальным счетом 0:1

02 июля 2025, 21:15 | Обновлено 02 июля 2025, 21:24
159
0
Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат
Getty Images/Global Images Ukraine

В Швейцарии стартовал чемпионат Европы 2025 по футболу среди женских команд.

Сборная Финляндии начала турнир с важной победы над Исландией с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче, который состоялся 2 июля на стадионе «Штокгорн Арена» в швейцарском Туне, был забит на 70-й минуте.

Катарина Косола принесла Финляндии три очка на старте турнира. Этот результат стал неожиданным, так как фаворитом матча считалась Исландия.

В этой группе также играют Швейцария и Норвегия, они проведут матч 1-го тура вечером 2 июля.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Группа A. 1-й тур, 2 июля. Тун (Швейцария)

Исландия – Финляндия – 0:1

Гол: Катарина Косола, 70

Турнирная таблица

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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