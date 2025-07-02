Стартовало женское Евро-2025. В матче открытия – неожиданный результат
Исландия уступила Финляндии с минимальным счетом 0:1
В Швейцарии стартовал чемпионат Европы 2025 по футболу среди женских команд.
Сборная Финляндии начала турнир с важной победы над Исландией с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в матче, который состоялся 2 июля на стадионе «Штокгорн Арена» в швейцарском Туне, был забит на 70-й минуте.
Катарина Косола принесла Финляндии три очка на старте турнира. Этот результат стал неожиданным, так как фаворитом матча считалась Исландия.
В этой группе также играют Швейцария и Норвегия, они проведут матч 1-го тура вечером 2 июля.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Группа A. 1-й тур, 2 июля. Тун (Швейцария)
Исландия – Финляндия – 0:1
Гол: Катарина Косола, 70
Турнирная таблица
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь восхищен тем, как Трент исполняет стандарты
Гаэль добыл победу над Уго Умбером за четыре часа и пробился во второй раунд мейджора