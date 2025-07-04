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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком Бильбао до 2035 года
Испания
04 июля 2025, 11:48 | Обновлено 04 июля 2025, 12:13
1130
1

ОФИЦИАЛЬНО. Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком Бильбао до 2035 года

Клаусула испанского вингера выросла более чем на 50 процентов

04 июля 2025, 11:48 | Обновлено 04 июля 2025, 12:13
1130
1
ОФИЦИАЛЬНО. Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком Бильбао до 2035 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Вильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Об этом сообщают социальные сети «басков».

Прошлый контракт истекал летом 2027 года. Новое соглашение же действует до 2035 года. Также клаусула в контракте игрока увеличена более чем на 50 процентов.

В прошедшем сезоне Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне в всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» близка к трансферной бомбе.

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Атлетик Бильбао Нико Уильямс Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: ФК Атлетик Бильбао
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Андрей Попов
Прикольно, вибив собі контракт ну поліпшених умовах. Мабуть, і клаусула нехила у разі викупу
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