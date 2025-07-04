ОФИЦИАЛЬНО. Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком Бильбао до 2035 года
Клаусула испанского вингера выросла более чем на 50 процентов
Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Вильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Об этом сообщают социальные сети «басков».
Прошлый контракт истекал летом 2027 года. Новое соглашение же действует до 2035 года. Также клаусула в контракте игрока увеличена более чем на 50 процентов.
В прошедшем сезоне Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне в всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» близка к трансферной бомбе.
💥 Nico Williams renueva con el Athletic Club hasta 2035.— Athletic Club (@AthleticClub) July 4, 2025
El extremo rojiblanco se vincula al club de su corazón durante las próximas diez temporadas y su cláusula de rescisión aumenta más de un 50%. #NicoWilliams2035 #AthleticWIN 🦁
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