ОФИЦИАЛЬНО. Нико Уильямс продлил контракт с Атлетиком Бильбао до 2035 года

Испанский вингер «Атлетик» Бильбао Нико Вильямс продлил контракт с клубом до 2035 года. Об этом сообщают социальные сети «басков».

Прошлый контракт истекал летом 2027 года. Новое соглашение же действует до 2035 года. Также клаусула в контракте игрока увеличена более чем на 50 процентов.

В прошедшем сезоне Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне в всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» близка к трансферной бомбе.