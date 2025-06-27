Барселона близка к трансферной бомбе. Звезда сказала, что хочет уйти

Каталонская «Барселона» готова усилить нападение в летнее трансферное окно.

«Сине-гранатовые» близки к трансферу Нико Уильямса из баскского «Атлетика». По информации испанских СМИ, сам Нико сделал весомый шаг для этого трансфера – игрок предупредил «Атлетик», что хочет играть только в «Барселоне». Звездный футболист давит на баскский клуб для ускорения трансфера.

В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Контракт испанца с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья пригрозил «Барселоне» уйти, если они совершат трансфер Уильямса.