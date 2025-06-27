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  4. Барселона близка к трансферной бомбе. Звезда сказала, что хочет уйти
Испания
27 июня 2025, 01:50 |
231
0

Барселона близка к трансферной бомбе. Звезда сказала, что хочет уйти

Нико Уильямс предупредил, что хочет покинуть «Атлетик»

27 июня 2025, 01:50 |
231
0
Барселона близка к трансферной бомбе. Звезда сказала, что хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» готова усилить нападение в летнее трансферное окно.

«Сине-гранатовые» близки к трансферу Нико Уильямса из баскского «Атлетика». По информации испанских СМИ, сам Нико сделал весомый шаг для этого трансфера – игрок предупредил «Атлетик», что хочет играть только в «Барселоне». Звездный футболист давит на баскский клуб для ускорения трансфера.

В сезоне 2024/25 Нико провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Контракт испанца с клубом истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость 22-летнего Уильямса составляет 70 млн евро.

Ранее сообщалось, что Рафинья пригрозил «Барселоне» уйти, если они совершат трансфер Уильямса.

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Нико Уильямс Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Атлетик Бильбао
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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