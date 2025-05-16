Испания16 мая 2025, 02:53 |
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Рафинья пригрозил Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер
Рафинья пригрозил Барселоне уйти, если они сделают этот трансфер
16 мая 2025, 02:53 |
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Каталонская «Барселона» долгое время рассматривала трансфер звездного испанца Нико Уильямса.
Однако, по информации El Nacional, руководство «кулес» решило не покупать игрока. Основной причиной этого стал бразильский вингер Рафинья. Отмечается, что бразилец не хочет конкуренции на своей позиции и пригрозил «Барселоне» уходом в случае трансфера испанца. Таким образом Деку был вынужден приостановить переговоры по трансферу Уильямса.
Ранее сообщалось, что Уильямс может стать игроком лондонского «Арсенала».
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